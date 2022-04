Une vidéo maladroite « d’otage » devient virale après que le réalisateur de Fast 10 ait quitté le tournage quelques jours seulement

Dans le court clip, M. Diesel dit qu’il est ravi d’être de retour sur le plateau et de travailler sur ce qu’il espère être un film spécial.

Lin regarde alors nerveusement l’acteur, avant de hausser les épaules et de dire : « Dans mon cœur, oui. »

Depuis que Vin a posté le clip sur Instagram, il a été visionné plus d’un million de fois, et de nombreuses personnes ont commenté l’interaction gênante.

« Vin Diesel a l’air de tenir Justin Lin en otage et il se dit déjà ‘Je dois sortir d’ici’. »

Faisant écho à l’inquiétude, un autre a ajouté: « Il semble de plus en plus probable que Vin Diesel ait kidnappé Justin Lin et le force à terminer la Fast Saga. »