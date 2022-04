Une vidéo irréelle montre Bryan Cranston et Aaron Paul lisant le scénario final de Breaking Bad pour la première fois

Une vidéo a révélé la première lecture émotionnelle du Breaking Bad finale par Bryan Cranston et Aaron Paul. Regardez les images ici… même si je dois vous avertir, d’énormes spoilers nous attendent :

Non seulement Aaron Paul fait de Bryan Cranston le parrain de son nouveau bébé suffisamment pour vous faire pleurer, mais des images ont récemment refait surface du couple lisant le scénario épique du Breaking Bad la finale est sûre de vous faire atteindre les mouchoirs.

Le clip montre le duo adroit en ouvrant un froid et s’asseyant pour découvrir la dernière partie du voyage de Walter White et Jesse Pinkman.

On voit Cranston expliquer comment ni lui ni Paul n’avaient lu la fin de la série jusqu’à ce moment précis, auquel Paul dit: « Je suis si incroyablement déprimé que cela se produise en ce moment. »

Cranston apparaît comme s’il était un parent lisant une histoire au coucher à Paul – bien qu’une histoire avec beaucoup plus de tirs de mitrailleuses, de sang et d’argent de la drogue – montrée sur l’écran partagé ci-dessous dans les images.

Lorsque Cranston lit la parenthèse, Paul se retrouve avec un regard choqué et inquiet sur son visage alors qu’il réalise ce que la fin réserve aux deux personnages.

Le clip a amassé plus d’un demi-million de vues, 20 000 likes et des milliers de commentaires, les fans de la série ayant inondé le message de la même manière submergé par des émotions comme les deux acteurs.

Un autre a applaudi la longueur de la série et comment et quand elle a décidé de se terminer : « Une série rare qui a pu suivre son cours, se terminer selon ses propres conditions et qui a été incroyable du début à la fin. Juste la perfection tout autour.