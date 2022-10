Une vidéo intense du combat de Sam Heughan et Caitriona Balfe surprend les fans d’Outlander

célébrités

Sam Heughan et Caitriona Balfe sont les stars incontestées de Étranger. Mais se sont-ils battus à un moment donné ? C’est la vidéo qui a commencé avec les doutes.

©IMDBSam Heughan et Caitriona Balfe

Starz est en train de produire la septième saison de Étranger, qui en Amérique latine est disponible sur Star+. La série, basée sur les livres de Diana Gabaldon continue de croître et, par conséquent, continue d’avoir des éditions. De plus, bien sûr, il convient de noter que l’auteur original a publié neuf livres et qu’un autre est en route. C’est-à-dire que l’histoire de Jamie et Claire Fraser a un long chemin à parcourir, même si bien sûr, seulement si elle va de pair avec Sam Heughan Oui Caitriona Balfe.

En 2014, quand Étranger a été publié pour la première fois, les fans se sont rapidement connectés avec Sam Heughan Oui Caitriona Balfe. Les acteurs, dans la série, jouent respectivement Jamie et Claire Fraser. Et ce que les fans aiment le plus dans cette production, c’est la belle chimie que les deux ont depuis le début. Pourtant, voilà qu’une vidéo d’eux en train de se disputer est devenue virale sur les réseaux sociaux, ce qui a inquiété la majorité.

En effet, dans l’audiovisuel, on les voit tous les deux se disputer alors qu’ils viennent de commencer à jouer ensemble. Bien que, pour la tranquillité d’esprit de beaucoup, il faut dire que la vidéo parle d’une audition. Vous devez vous rappeler que lorsqu’ils ont commencé à travailler sur la série, le premier à être choisi était Sam Heughan puis Caitriona Balfe. Par conséquent, pour tester la chimie entre les deux avant le début du tournage, ils ont dû pratiquer cette scène.

Ce moment est capturé dans la série après que Jamie et sa famille aient sauvé Claire de Jack Randall (Tobias Menzies). Dans ce document, les deux discutent de la peur qu’il a dû avoir pour la sortir des bras de son pire ennemi. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, Heughan a publié un livre intitulé Waypoints : Mon voyage en Écosse, où il en dit plus sur ce moment. Dans cet écrit, l’acteur passe en revue ses souvenirs et son chemin vers la gloire conduit par Étranger.

D’après ce qu’il raconte du moment, il voulait que la scène soit parfaite car, bien que Jamie et Claire aient un amour sans pareil, ils peuvent aussi être assez antagonistes. À cause de cela, il voulait que ce soit la bonne chimie. En fait, ils ont atteint un tel point lors de l’audition en raison de leur frustration dans le combat causé par l’amour, que le directeur de casting a dû leur demander du temps. Eh bien, selon ses mots, « nous avons commencé à nous déchirer”.

Après cela, il a poursuivi : «C’était intense, physiquement et émotionnellement. Cela nous a coupé le souffle. Caitriona était dans mes bras, et je pense que nous savons tous les deux que Jamie et Claire sont nés ensemble pendant que nous jouions cette scène.”. D’autre part, Heughan a déclaré qu’après cette scène forte et intense, sa chimie avec son partenaire avait grandi. De plus, il semble que la protection de Jamie soit passée hors champ.

« D’une certaine manière, il semble que cette dynamique se soit développée entre nous en tant qu’acteurs et ait ensuite été amplifiée et explorée devant la caméra.», a-t-il compté. Il convient de noter que le rôle de Claire était le premier rôle principal de Balfe, il a donc compris la nécessité de la protéger. Et c’est ainsi qu’est née l’une des amitiés les plus légendaires et les plus aimées d’Hollywood.

