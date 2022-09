Une vidéo divulguée montre qu’Apple peut laisser les utilisateurs choisir la forme de leur découpe dans la série iPhone 14 Pro

in

L’encoche qu’Apple utilise pour ses appareils était plutôt source de discorde lorsqu’elle est apparue pour la première fois sur l’iPhone X. Parce qu’elle existe depuis des années maintenant, les gens s’y sont habitués. Cette année, avec la série iPhone 14 ProApple abandonnera l’encoche et introduira une nouvelle découpe de pilule et de perforation.

La semaine dernière, quelques fuites et rendus nous ont montré les nouvelles fonctionnalités que la découpe obtiendra. Essentiellement, le deux nouvelles découpes apparaîtront sous la forme d’une découpe allongée en forme de pilule. Les rumeurs suggéraient également que l’espace entre les deux découpes serait apparemment utilisé pour montrer les points orange et verts qui indiquent quand la caméra ou le microphone a été activé par une application.

L’opinion dominante semble actuellement être qu’il y aura un système en place pour noircir les pixels entre les deux découpes et faire apparaître toute la zone comme une seule pièce solide.

Une nouvelle vidéo a fait surface en ligne sur Twitter, qui montre qu’Apple permettra aux utilisateurs de contrôler la façon dont les deux ensembles découpés leur sont présentés, à l’aide du menu des paramètres.

La nouvelle vidéo montre qu’il y a un bouton enfoui quelque part dans le menu des paramètres, qui permet aux utilisateurs de basculer entre une découpe conjointe en forme de pilule singulière ou deux découpes distinctes.

Vraisemblablement, Apple a décidé de mettre en œuvre cette fonctionnalité à la fois à des fins esthétiques et pour des raisons fonctionnelles. La zone entre les deux découpes sera probablement réservée aux nouveaux indicateurs de confidentialité, arrivés avec iOS 14.

En déplaçant les nouveaux indicateurs de confidentialité entre les deux découpes, cela libérera de l’espace en haut de l’écran, ce qui leur a permis de repenser la barre d’état exclusivement pour la série iPhone 14 Pro. Les rumeurs suggèrent que la barre d’état retravaillée de la série iPhone 14 Pro affichera les informations complètes sur la batterie, y compris le pourcentage et l’icône à l’extrême droite et le symbole de localisation à côté. À gauche, nous aurons le signal du réseau et les informations sur l’opérateur.

Maintenant, ce que nous ne savons pas avec certitude, c’est si cette option de menu sera accessible à l’utilisateur, ou uniquement aux techniciens, même si nous ne voyons pas pourquoi Apple choisirait de ne pas laisser les utilisateurs contrôler cela.

Apple lancera la série iPhone 14 le 7 septembre. Alors que les modèles réguliers non professionnels, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max/Plus seront disponibles juste après le lancement, la série Pro devrait être disponible à partir du 16 septembre.

