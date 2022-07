Une vidéo choquante montre les conséquences d’une tempête de poussière mortelle dans le Montana

Une nouvelle vidéo montre les conséquences de la terrifiante tempête de poussière qui a provoqué vendredi un carambolage de 21 véhicules sur l’Interstate 90 du Montana. L’énorme accident a fait six morts, dont deux enfants.

Dans une vidéo de près de deux minutes partagée sur Facebook, Jose Strickland, qui conduisait une plate-forme avec son père, se déplace au milieu de l’autoroute, montrant les voitures et les camions mutilés qui remplissent la route et notant les victimes et d’autres détails.

(Attention : cette vidéo peut être dérangeante.)

« La visibilité a chuté en un instant, et nous nous sommes retrouvés en train de déraper et tout le monde s’est précipité hors de la route pour se mettre en sécurité », a écrit Strickland à côté de la vidéo. « Mon cœur va aux familles touchées. »

Strickland poursuit en disant qu’il a aidé à sauver la vie d’un homme mais qu’il en a perdu un autre avant que l’aide ne puisse arriver.

« Je n’arrive toujours pas à me remettre du fait que nous étions à un camion de la catastrophe. Pour une raison quelconque, mon père Raul Joseph Beger a décidé de prendre le volant après le déjeuner et c’est le moins qu’on puisse dire, je suis content que son expérience soit entrée en jeu. »

Dans une interview, Strickland, 26 ans, a déclaré AUJOURD’HUI que lui et son père de 54 ans, Raul Joseph Beger, conduisaient pour Rivas Trucking à Houston, au Texas, et étaient en route de Billings à Aurora quand de nulle part, la poussière a soufflé. dans et créé une situation de faible visibilité.

L’équipe père-fils a été contactée par radio par un associé, qui n’était qu’à quelques mètres de l’accident et les a avertis de s’arrêter.

« C’était une réaction en chaîne », a déclaré Strickland. « Il n’y a pas eu d’alerte »

José Strickland et son père. José Strickland

Strickland a déclaré que dès que son père a arrêté le véhicule, ils ont sauté et ont couru sur le côté de la route.

« Mon père a environ 32 ans d’expérience et je viens d’obtenir mon CDL (permis de conduire commercial) à la fin du mois dernier. C’est lui qui m’a formé », a déclaré Strickland.

Strickland et son père sont passés à l’action, aidant les autorités à sauver un homme coincé dans son véhicule.

« Compte tenu de la zone dans laquelle nous nous trouvions et du nombre de personnes touchées, les premiers intervenants ont été assez sollicités », a-t-il déclaré. « Une fois que l’équipe d’extraction a pu ouvrir la porte, nous avons dû aider à le faire monter sur la civière et dans l’ambulance. »

Dans les commentaires, les gens ont offert des prières pour les victimes et du respect pour ceux qui ont le travail souvent dangereux de conduire une plate-forme.

La tempête à montée rapide s’est produite avant 17 heures vendredi, avec des vents ramassant de la poussière à une rafale de 64 mph. Le Service météorologique national avait émis un violent orage au-dessus de Billings, une ville à 40 miles à l’ouest de Hardin, mais les vents ont dépassé l’orage.

« Cela n’a fait que renforcer mon respect pour tous les pilotes », a déclaré Strickland. « C’est beaucoup de responsabilités qu’ils portent et à tout moment des vies peuvent être changées. »

Lié: