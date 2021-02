Une vidéo capture la mort inhabituelle d’un bébé oiseau englouti par un poisson

Lorsqu’un nid de moineau a été inondé à marée haute sur la côte de la Géorgie, un poisson a sauté sur l’occasion de préparer un repas d’un poussin nouvellement éclos et la caméra vidéo d’un scientifique a capturé une toute première vue de toute la rencontre mortelle.

Des images ont montré un petit poisson appelé un mummichog (Fundulus heteroclitus) sautant dans un nid inondé et attaquant un petit moineau du bord de mer (Ammospiza maritima), démontrant que les bébés moineaux dans cet habitat font face à une menace jusqu’alors inconnue des scientifiques.

Corina Newsome, ornithologue au Hunter Lab de la Georgia Southern University à Statesboro, avait placé des caméras sur les nids des oiseaux pour se renseigner sur les risques posés par les prédateurs. Dans ce cas, le prédateur venait d’un endroit inattendu: l’eau.

« Beaucoup de questions me tournaient à l’esprit après avoir vu cela », a déclaré Newsome à 45Secondes.fr.

Les marais salants à marée en Géorgie abritent de nombreux types d’oiseaux, et les moineaux du bord de mer qui y vivent sont connus pour construire leurs nids dans des endroits sujets aux inondations lorsque la marée monte, Newsome et ses co-auteurs ont rapporté le 5 février. Le Wilson Journal of Ornithology . Cela peut être dangereux pour les jeunes poussins, bien qu’ils survivent souvent à des inondations mineures, selon l’étude.

Mais choisir un site de nidification plus sec et plus haut peut laisser les nouveau-nés plus exposés à un certain nombre de prédateurs, a déclaré Newsome. Les plus gros oiseaux tels que les corbeaux ou les grackles trouvent les bébés moineaux délicieux, tout comme les ratons laveurs, les rats des marais et les visons américains; et les poussins de moineau ont tendance à être plus en sécurité dans les nids plus proches du sol, car cela leur fournit une couverture protectrice.

Les marais salants sont également habités par le mummichog rustique. Ces poissons mesurent jusqu’à 9 centimètres de long, sont très tolérants aux conditions défavorables, telles que de faibles niveaux d’oxygène et des changements de température dramatiques, et ils se régalent d’une variété de petits animaux aquatiques, y compris des escargots, des palourdes et d’autres poissons, les chercheurs ont écrit dans l’étude.

Une menace d’en bas

Le 5 juin 2019, l’une des caméras de Newsome a enregistré une activité inhabituelle dans un nid de moineaux inondé à marée haute. Le nid contenait deux œufs et un poussin qui avaient éclos plus tôt dans la journée.

« Dans la vidéo, vous pouvez voir l’eau monter progressivement dans le nid, et le poussin flotte au-dessus de l’eau », a déclaré Newsome. Soudainement, un poisson surgit au-dessus du bord du nid, se reposant brièvement à côté du nouveau-né flottant – puis il frappe. Le mummichog a tiré le poussin sous l’eau et « a battu le poussin dans sa bouche » jusqu’à ce que le niché se noie, selon l’étude.

Un nid inondé n’est pas nécessairement une condamnation à mort automatique pour les bébés moineaux – s’ils peuvent garder la tête hors de l’eau et que l’eau s’abaisse avant d’abaisser trop la température de leur corps, même un bébé oiseau nouvellement éclos peut survivre à un trempage.

« Mais si des prédateurs ont accès au nid avec l’eau, cela représente une menace entièrement nouvelle », a déclaré Newsome. Rien de tel n’avait été rapporté auparavant par les scientifiques, a-t-elle ajouté.

La rencontre a peut-être rempli le ventre du mummichog, mais elle a laissé les chercheurs affamés de réponses sur ce danger jusqu’alors invisible. Par exemple, Newsome a demandé, comment la menace de la prédation des nids varie-t-elle entre les prédateurs aquatiques et terrestres? Les moineaux construisent-ils leurs nids pour optimiser leur protection contre un type de prédateur, pour finir par devenir plus vulnérables aux autres? Et les poissons sont-ils les seuls carnivores aquatiques qui profitent des nids inondés, ou les tortues des marais grignotent-elles aussi les nouveau-nés à marée haute?

«De nombreuses recherches ont été effectuées pour montrer que la prédation des nids augmente lorsque la hauteur du nid par rapport au sol augmente», a expliqué Newsome. « Mais cela ajoute une couche de complication à ce à quoi ressemble réellement la menace de prédation pour cette espèce. »

