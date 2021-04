Une victime cannibale préhistorique retrouvée dans la grotte de la mort identifiée alors qu’elle était une jeune fille

Il y a environ 800 000 ans, dans ce qui est aujourd’hui l’Espagne, des cannibales ont dévoré un jeune enfant humain qui est devenu connu sous le nom de «Le garçon de Gran Dolina». Mais une nouvelle analyse de ces vestiges antiques a révélé une tournure surprenante: l’enfant était une fille.

L’enfant était un Homo antecessor, une espèce d’hominidés primitive qui vivait en Europe il y a entre 1,2 million et 800 000 ans. Découverte en 1994 dans la grotte Gran Dolina dans les montagnes Atapuerca, dans le nord de l’Espagne, l’espèce est principalement connue à partir de fragments d’os et de dents, ce qui a entravé les efforts des chercheurs pour déterminer le sexe de H. antecessor personnes.

Récemment, des scientifiques ont testé une nouvelle technique, en utilisant un type d’analyse dentaire qui avait réussi à identifier les mâles et les femelles chez d’autres espèces humaines primitives. Ils ont examiné les dents de deux individus Gran Dolina: «H1» et «H3». H1, dont les restes définissent le H. antecessor espèce, avait environ 13 ans au moment du décès et a longtemps été présumé être un mâle. La deuxième personne, H3 – Le garçon de Gran Dolina – est décédée à l’âge de 11 ans et était également considérée comme un homme.

En rapport: Les 10 plus grands mystères des premiers humains

L’analyse microscopique de la structure dentaire pour la nouvelle étude a révélé des variations entre les dents H1 et H3 que les chercheurs ont identifiées comme sexuellement dimorphes – d’apparence différente entre les hommes et les femmes. Sur la base de comparaisons avec des dents humaines et d’autres hominines, les scientifiques ont déterminé que H1 était un homme, mais que H3 était probablement une femme.

Certain squelettique des caractéristiques, telles que la forme du bassin, la taille de la crête sourcilière et la robustesse de l’os où les muscles se fixent, peuvent révéler des indices sur le sexe de parents humains disparus. Mais ces caractéristiques n’indiquent que le sexe des squelettes adultes, et environ 75% des restes de Gran Dolina appartiennent à des enfants pré-adolescents. De plus, ces squelettes de grottes étaient très fragmentés, probablement parce qu’ils étaient cannibalisés.

Les dents, cependant, sont souvent bien conservées dans les sites archéologiques antiques. D’autres chercheurs avaient précédemment analysé les canines pour déterminer le sexe chez l’homme (avec une précision allant jusqu’à 92,3%) dans des populations de Néandertaliens d’un site à Krapina, en Croatie, et chez des hominidés antérieurs du site espagnol Sima de los Huesos (« Pit of Bones ») à Atapuerca.

Les couronnes dentaires sont entièrement formées à l’âge de 6 ans, et comme les enfants plus âgés ont généralement au moins certaines de leurs dents adultes, l’analyse des caractéristiques dentaires «peut être particulièrement utile en paléoanthropologie pour estimer le sexe des individus immatures», et pourrait être appliquée aux enfants. reste de Gran Dolina, les scientifiques ont rapporté le 10 mars dans le Journal des sciences anthropologiques .

Canines permanentes d’individus de Gran Dolina. La rangée supérieure montre le maxillaire de l’individu H3, tandis que la rangée inférieure montre des vues de la canine maxillaire gauche appartenant à l’individu H1. (Crédit d’image: García-Campos C, Martinén-Torres M, Modesto-Mata M, Martín-Francés L, Martínez de Pinillos M, Bermúdez de Castro JM./J Anthropol Sci.10 mars 2021; 99.)

La dent entière

Pour la nouvelle étude, les chercheurs ont examiné les canines supérieures – les dents les plus sexuellement dimorphes – de H1 et H3. Utilisation de la haute résolution radiographie scintigraphies, ils ont mesuré le volume tissulaire et la surface des deux dents, et les ont comparés aux scans dentaires existants des humains modernes, des restes du site de Krapina et du «Pit of Bones» d’Atapuerca.

Les auteurs de l’étude ont découvert que la canine de H3 avait plus d’émail de surface que la canine de H1, une caractéristique associée aux dents féminines. Par comparaison, la canine de H1 avait une couronne plus haute avec plus de dentine, le tissu osseux dense sous l’émail; Une teneur plus élevée en dentine est une caractéristique des dents mâles, ont rapporté les scientifiques. Parce que les canines de H1 étaient également inhabituellement grandes, les experts avaient déjà deviné que l’individu était un homme, et la nouvelle analyse a confirmé cette hypothèse. Cependant, les différences entre les canines H1 et H3 correspondaient aux variations sexuellement dimorphes des autres dents humaines, suggérant que H3 était une femme.

« » Le garçon de Gran Dolina « aurait vraiment été » La fille de Gran Dolina « », a déclaré l’auteur principal de l’étude Cecilia García-Campos, anthropologue physique au CENIEH, dans le communiqué.

La fille aurait eu entre 9 et 11 ans lorsqu’elle a été tuée et mangée, selon l’étude. Et elle n’était pas la seule victime; les restes de 22 H. antecessor des individus de Gran Dolina présentaient des signes de cannibalisation, des os présentant des coupures, des fractures à l’endroit où ils avaient été fissurés pour exposer la moelle osseuse et même des marques de dents, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Une explication possible de cet ancien cannibalisme est que les humains étaient plus faciles à attraper et plus nutritifs que les autres animaux, ont écrit des chercheurs en 2019 dans le Journal de l’évolution humaine . Par rapport à d’autres types de proies, « beaucoup de nourriture pourrait être obtenue des humains à faible coût », a déclaré Jesús Rodríguez, chercheur au CENIEH, auteur principal de l’étude de 2019. dans un rapport cette année.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.