Une version Reservoir Dogs de Star Trek «ne fonctionne tout simplement pas» pour le fils de Gene Roddenberry

Rod Roddenberry, fils du légendaire Gene Roddenberry célèbre les 55 ans de l’incomparable franchise qu’est Star Trek. La création de Gene Roddenberry a inspiré des artistes dans tous les domaines, ravi des millions de personnes depuis des générations, et a imprégné le lexique de son propre langage à travers le monde. Même si vous n’avez jamais vu d’images animées, vous connaissez la langue des signes pour « Live Long and Prosper ».

Il n’est donc pas surprenant que Tige Roddenberry serait incalculablement investi dans la direction et le contenu de ce que beaucoup considèrent comme une source sacrée. Il admet, « Je n’ai jamais cherché Star Trek initialement. Je étais un Guerres des étoiles fan, et j’ai regardé Chevalier cavalier et Starsky et Hutch. Ça m’a pris un moment. j’ai apprécié Star Trek : la prochaine génération, mais je dirais que je n’ai pas vraiment compris », se souvient-il. « Ce sont les fans qui m’ont appris Star Trek. »

« Après le décès de mon père, j’avais des fans qui venaient constamment me dire comment Star Trek les a inspirés. Qu’il s’agisse d’une relation abusive ou d’un handicap ou quoi que ce soit, ils racontaient ces histoires et disaient que cela leur donnait la conviction que nous serions une société où nous nous accepterions un jour. Cela m’a bluffé parce que Chevalier cavalier jamais fait ça pour moi. »

L’inspiration, les leçons de vie et la camaraderie de la communauté sont ce qui a inspiré Roddenberry à revisiter le Star Trek monde. Avec le poids d’un public mondial de Trekkies dévoués qui comptent sur lui pour préserver ces thèmes, il est compréhensible qu’il hésite à passer le flambeau au joker qui est Quentin Tarantino. Tarantino a exprimé pendant des années son désir de s’attaquer au vaisseau-mère.

« Je lutte avec ça parce que la façon dont je suis assez myope avec la façon dont je vois Star Trek« , a déclaré le PDG. » J’ai mentionné que j’avais grandi avec des fans qui venaient me dire comment Star Trek les a inspirés et leur a donné de l’espoir pour l’avenir. C’est l’optimisme et le message qui s’y trouvent qui font Star Trek Ce que c’était. Je le crois vraiment. Si vous créez un Star Trek, ce n’est qu’une action ; ce n’est pas Star Trek, À mon avis. C’est ce qui le rend différent de Guerres des étoiles, et j’aime Guerres des étoiles, mais les deux peuvent coexister. Et j’adore le travail de Tarantino et le genre de films qu’il fait. J’essaie d’avoir l’esprit ouvert. »

« Je serais curieux de lire un script sur sa prise. Je ne pense pas que vous puissiez dire que nous allons faire un Reservoir Dogs Star Trek. Je vais être honnête, cela ne fonctionne pas pour moi, mais c’est un fan, et je pense qu’en tant que fan, il comprend probablement dans une certaine mesure que Star Trek doit avoir certains de ces messages. Je serais curieux et j’essaierais d’avoir l’esprit ouvert, mais je ne sais pas ce que ce serait. Je suis content que les gens soient prêts à explorer cela au moins. »

Les rumeurs ne cessent de tourner sur ce que sera le dernier film de Quentin Tarantino, car il a promis qu’il n’avait que 10 films en lui, neuf en moins d’un. Il a fait allusion à un Tuer Bill Vol. 3, mais il a également exprimé un énorme intérêt pour la création d’un Tarantino Trek. Peut-être qu’après nous avoir montré ce que The Bride et BB ont fait au cours des vingt dernières années, il pourrait être persuadé de rompre cette promesse pour avoir une chance de faire partie de l’entreprise multi-galactique qui est Star Trek. « Juste au moment où je pensais que j’étais sorti, ils me ramènent! » Cette nouvelle provient de Syfy.com avec du contenu supplémentaire provenant de GQ et Forbes.

