Une version plus triste : c’était la fin alternative de « The Last of Us » – Saison 1

La finale de la saison de la série « The Last of Us » de HBO Max est devenu l’un des chapitres les plus acclamés par le public et les critiques. Grâce à ses scènes d’action, le dilemme moral qu’il pose et même les camées qu’il présente, Il a gagné le soutien du public.

Cependant, la clôture de la première partie de l’histoire de Joël (Pédro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) ça aurait été différent si les showrunners Craig Mazin et Neil Druckman ils ont accepté un changement important proposé par le réalisateur de l’épisode.

Ensuite, Comment était la fin alternative de la saison 1 de « The Last of Us » ? Ensuite, nous révélons ce que nous savons des autres résultats de la Série HBO Max.

COMMENT SE FINIT LA PREMIÈRE SAISON DE « THE LAST OF US » ?

AVERTISSEMENT SPOILERS. Comme nous l’avons expliqué dans cette note, la première tranche de « Le dernier d’entre nous » culmine avec Élie et Joël en direction de Jackson. Ceci, après que l’homme ait tué une grande partie de Les luciolesqui voulait développer un remède contre Cordyceps après avoir opéré l’adolescent. Cependant, elle serait morte pendant la procédure et c’était quelque chose que Joel n’était pas prêt à supporter.

Par conséquent, lorsque la fille se réveille après avoir subi les effets de l’anesthésie, il lui ment et prétend que le groupe de Marlène J’avais déjà trouvé d’autres personnes immunisées, mais personne ne pouvait aider à trouver le remède.

Notre protagoniste doute et demande à Joël de jurer que tout ce qu’il dit est vrai. Il le fait, elle répond « C’est bien » et c’est la dernière chose que nous voyons: le visage de la jeune femme.

Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie dans la scène finale de la première saison de « The Last of Us » (Photo : HBO)

À QUOI A ÉTÉ LA FIN ALTERNATIVE DE « THE LAST OF US » – SAISON 1 ?

Le neuvième épisode de la série a été réalisé par Ali Abbassi, qui a proposé une version différente pour le season finale. En ce sens, le créateur Craig Mazin a déclaré à GQ que le résultat alternatif était « un peu plus long et plus triste ».

La proposition était que Élie dirait « C’est bien », faites demi-tour et partez. De cette manière, nous verrions Joël la gardant pendant qu’ils avançaient. ils marcheraient « pas vraiment ensemble, mais à part », donnant une grande charge symbolique au dernier plan du chapitre.

« Il y avait quelque chose de beau là-dedans. Tout le monde se demandait quoi faire. Et le méta-débat a surgi pour savoir si les gens qui avaient joué au jeu allaient être plus en colère parce qu’ils ne l’avaient pas comme il était censé l’être, ou s’ils allaient être plus en colère parce qu’ils n’avaient que ce qu’ils avaient avant. Et puis, comment les autres vont-ils se sentir ? expliqué mazin.

Bella Ramsey et Pedro Pascal dans le neuvième chapitre de la série « The Last of Us » (Photo : HBO)

COMMENT AVEZ-VOUS CHOISI LA FIN DU PREMIER VOLET DE « THE LAST OF US » ?

Malgré la proposition intéressante de Abbassil’équipe a décidé d’opter pour la conclusion que nous avons vue dans les images, celle qui nous laisse incertains de ce qui se passera dans le futur.

« En fin de compte, il y a quelque chose de très spécifique à mettre fin à ce gros plan de Élie. Ne pas savoir ce qui va suivre. Ne pas savoir ce qu’il fait. Est-ce que vous vous éloignez de lui, marchez avec lui, comment vous sentez-vous ? Ce moment est définitivement suspendu”, souligné Craig Mazin.