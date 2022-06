Une version live-action de One-Punch Man est en préparation avec le réalisateur de Fast & Furious

Spectacle d’anime emblématique Homme à un coup de poing est sur le point d’être adapté en film d’action réelle et sera réalisé par Rapide furieux‘Justin Lin.

Homme à un coup de poing est le webcomic bien-aimé transformé en anime qui suit un super-héros nommé Saitama qui peut vaincre n’importe quel adversaire d’un seul coup de poing et cherche un adversaire digne juste parce qu’il s’ennuie.

Lin a fait partie intégrante de la Rapide furieux série de films, ayant été à bord en tant que réalisateur depuis la troisième édition de la série Fast and Furious : Tokyo Drift.

Le directeur a fait une pause dans la série pour les septième et huitième éditions avant de rejoindre pour Rapide 9, et étant à l’origine à bord pour X rapide.

Lin sera rejoint par une classe all-star d’écrivains et de producteurs ainsi pour Homme à un coup de poingavec Scott Rosenberg et Jeff Pinkner, qui ont écrit Jumanji : le niveau supérieur et Venin l’écriture du film live-action.