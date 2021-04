Une version limitée de Car Thing, un lecteur intelligent pour votre voiture – Spotify

Entre les trajets domicile-travail, emmener les enfants à l’école, les courses quotidiennes et les voyages en voiture, les Américains passent d’innombrables heures sur la route. Il n’est donc pas surprenant qu’il existe plus de 70 millions de listes de lecture liées à la conduite générées par les utilisateurs sur Spotify. Peu importe où vous vous dirigez, Spotify est le compagnon idéal dans la voiture, grâce au plusieurs façons pour écouter Spotify et nos listes de lecture sélectionnées, comme Conduite quotidienne et Chansons à chanter dans la voiture. Et aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer notre nouvelle exploration: une version limitée de Chose de voiture, un nouveau lecteur intelligent qui remplit votre voiture de musique, d’actualités, de divertissement, de discussions et plus encore.

Actuellement disponible pour les utilisateurs éligibles aux États-Unis, Car Thing vous permet de lire votre audio préféré plus rapidement, de sorte que vous écoutez déjà cette chanson à succès ou le dernier épisode de podcast avant même de vous retirer de l’allée. Basculer entre vos fichiers audio préférés se fait sans effort, vous permettant de passer à autre chose dès que l’humeur se fait sentir. Et quand il s’agit de contrôler l’appareil, utilisez-le de la manière qui vous convient le mieux, qu’il s’agisse de commandes vocales, tactiles ou physiques. Regarde:

Notre objectif reste de devenir la première plate-forme audio au monde, et non de créer du matériel, mais nous avons développé Car Thing parce que nous avons vu un besoin de nos utilisateurs, dont beaucoup manquaient d’une expérience d’écoute embarquée transparente et personnalisée. Peu importe l’année ou le modèle de votre véhicule, nous pensons que tout le monde devrait avoir une expérience d’écoute supérieure. Avec Car Thing, nous serons maintenant apportant tout notre catalogue de musique et de podcasts à un plus large gamme d’utilisateurs sur une gamme encore plus large de véhicules.

La version limitée de Car Thing n’est pas destinée à concurrencer les systèmes d’infodivertissement embarqués. Au lieu de cela, c’est une autre étape dans notre stratégie d’ubiquité plus large—Créant une expérience audio vraiment fluide pour nos utilisateurs, où qu’ils soient et comme ils choisissent d’écouter.

Car Thing rend l’expérience complète, de la configuration à la navigation, simple et transparente. Voici comment cela fonctionne:

Utilisez la commande vocale pour un accès facile. La recherche vocale de Spotify vous permet de lire rapidement de la musique ou des podcasts spécifiques et peut même vous aider à trouver quelque chose de nouveau. Juste dites «Hey Spotify», puis demandez une chanson, un album, un artiste, une liste de lecture, une station ou un podcast. Avec quatre microphones sur le dessus, Car Thing peut comprendre ce que vous demandez de jouer, même avec la musique tournée vers le haut ou les fenêtres baissées.

Essayez le cadran pour un moyen pratique de vous diriger vers le son que vous aimez. Vous pouvez également naviguer plus profondément, en conservant la bande-son parfaite où que vous soyez. Utilisez la molette pour parcourir, sélectionner, lire, mettre en pause et découvrir.

Affichez l’écran tactile pour voir ce qui est en cours de lecture. Vous pouvez également utiliser l’écran pour voir le contenu de votre bibliothèque, ainsi que les résultats de la recherche vocale. Balayez pour parcourir plus loin ou pour sauter, ou appuyez pour jouer.

Choisissez quatre boutons prédéfinis pour accéder plus rapidement à vos favoris puis modifiez-les à tout moment. Ils vous apporteront toujours les derniers épisodes de podcast et les dernières nouvelles.

Car Thing de Spotify est actuellement un lancement de produit limité, disponible aux États-Unis sur invitation uniquement. Pour une durée déterminée, Car Thing est disponible sans frais (hors expédition) pour sélectionner les auditeurs Spotify. Car Thing nécessite un plan d’abonnement Spotify Premium payant et un smartphone avec connexion Wi-Fi ou de données mobiles. Abonnés payants éligibles uniquement. One Car Thing par abonné éligible, jusqu’à épuisement des stocks. Les conditions s’appliquent.

Frappez le gaz et rejoignez le wliste ait à carthing.spotify.com.