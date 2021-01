Une version divulguée de Windows 10X nous montre à quoi ressemblera la prochaine version ultralégère du système d’exploitation de Microsoft

Windows 10X a été introduit en octobre 2019 et est devenu le système d’exploitation pour les affichages à double écran. Une version finale n’est pas encore parue, mais les premières fuites montrent déjà comment cela fonctionnera et quelques fonctionnalités de base qui vise à être Chrome OS de Microsoft.





Sur le site Web de Thurrott, ils ont publié des premières captures d’écran du fonctionnement de Windows 10X après avoir obtenu une version de test. La version a également atteint The Verge déjà WindowsCentral entre autres, afin que nous puissions voir en détail ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsqu’une version finale atteint le public.

Gardez à l’esprit que bien que Windows 10X a été initialement introduit en tant que système pour les appareils à double écran, Les choses ont changé. Dans ce type d’appareil, par exemple, il profitera du deuxième écran pour afficher son ‘Wonder Bar’ et en général c’est un système qui mélange les concepts mobiles et desktop.

Cependant, Microsoft a annoncé que le système d’exploitation concernerait d’abord les appareils à écran unique, puis les appareils à double écran. C’est en partie parce que les appareils à double écran ne sont pas encore prêts à être lancés, il a été estimé que Windows 10X les atteindrait d’ici 2022. Pendant ce temps, nous pouvons voir comment ce sera sur les appareils à écran unique et plus traditionnel.

une nouvelle version de Windows 10X a fui, et c’est la version presque finale pic.twitter.com/LWiTfwcmSh – Tom Warren (@tomwarren) 14 janvier 2021

Chrome OS de Microsoft

Windows 10X vise à être la version ultra-légère de Windows 10 spécialement préparée pour les ordinateurs portables moins puissants. En d’autres termes, le marché sur lequel Google s’est concentré avec Chrome OS ces dernières années.

Dans les images et vidéos publiées, vous pouvez voir comment Microsoft a grandement simplifié l’interface pour l’alléger et par conséquent pour une moindre consommation de ressources. Par exemple, les Live Tiles disparaissent et nous n’avons qu’une liste d’applications et de documents récents. Le menu Démarrer agit désormais plus comme un lanceur d’applications, avec un moteur de recherche Bing interne pour trouver rapidement des documents et des applications.

Via Thurrott.

Les applications par excellence seront sans aucun doute les Progressive Web Apps. Ils peuvent être installés directement à partir du navigateur Edge et peuvent être épinglés dans la barre des tâches. En parlant de la barre des tâches, elle a été grandement simplifiée pour simplement afficher l’heure et lorsque nous l’ouvrons, nous avons une série de contrôles pour configurer rapidement l’ordinateur.

Via Thurrott.

D’un autre côté, c’est remarquable simplification des fenêtres dans le système d’exploitation. Ils ne peuvent plus se déplacer librement sur l’écran et doivent maintenant être en plein écran, partageant l’écran avec une autre application ou réduits au minimum. Enfin, il met en évidence le nouvel explorateur de fichiers, qui ne permet pas d’accéder aux données localement et met l’accent sur l’utilisation de OneDrive. Cela fait partie de l’idée de Microsoft d’offrir un système d’exploitation plus que jamais dans le cloud, avec des applications Web et un stockage dans le cloud entre autres.

Via Thurrott.

Pour le moment, il n’est pas clair quand nous verrons une version finale de Windows 10X et Microsoft n’a rien confirmé à propos de ces fuites. D’après ce que nous pouvons voir, tout indique que le système est dans ses derniers stades de développement, donc ce ne serait pas étrange de le voir faire ses débuts dans les prochains mois, peut-être avec la conférence des développeurs Microsoft en 2021.

Via | Thurrott