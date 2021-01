Une variante inquiétante du coronavirus californien est liée à de grandes épidémies

Une variante inquiétante du coronavirus est trouvée dans de plus en plus d’épidémies en Californie – y compris une grande épidémie à San Jose dans laquelle un costume d’arbre de Noël à air a conduit à 90 infections, selon les reportages .

Les scientifiques ne savent pas encore si la variante, appelée L452R, est plus transmissible que les autres souches de SARS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19. Mais sa présence dans plusieurs épidémies non liées a des responsables de la santé sur leurs gardes.

«Le fait que cette variante ait été identifiée dans plusieurs grandes épidémies dans notre comté est un signal d’alarme et doit faire l’objet d’une enquête plus approfondie», a déclaré Sara Cody, responsable de la santé du comté de Santa Clara. dit dans un communiqué .

La variante L452R est différente de la Variante B.1.1.7 trouvé pour la première fois au Royaume-Uni puis découvert au Colorado et dans neuf autres États américains. Les chercheurs calculent que la variante B.1.1.7 se situe entre 50% et 74% plus transmissibles que la norme coronavirus souche. Cette nouvelle souche peut dominent les cas de coronavirus américains d’ici mars , compte tenu de sa propension à se propager. Heureusement, les vaccins fonctionneront probablement contre la variante B.1.1.7, mais ils pourraient exercer une pression sévère sur le système de santé et entraîner une augmentation des décès avant que la majeure partie de la population générale ne puisse être vaccinée.

On en sait moins sur le L452R. Cette variante a été détectée pour la première fois en mai 2020, mais elle est devenue de plus en plus courante depuis l’automne. Selon le standard Eureka Times , le variant L452R a été trouvé dans environ 3,8% des cas soumis au séquençage génique en novembre. De la fin décembre au début janvier, le variant était représenté dans 25,2% des échantillons de virus séquencés. Cependant, relativement peu d’échantillons ont été séquencés et le séquençage n’est pas effectué uniformément dans tout l’état. Selon le département de santé publique du comté de Santa Clara, la nouvelle variante a été trouvée dans les comtés de Santa Clara County, Humboldt, Lake, Los Angeles, Mono, Monterey, Orange, Riverside, San Francisco, San Bernardino, San Diego et San Luis Obispo. Mais il est trop tôt pour dire combien de cas dans l’ensemble de la Californie sont dus à la variante L452R.

Juste parce qu’un particulier virus variante commence à éclipser les autres ne signifie pas nécessairement que la souche est plus transmissible. Parfois, une souche a juste de la chance, se multipliant en quelques événements très répandus qui provoquent encore plus d’infections dans la communauté. L’augmentation de L452R a coïncidé avec une augmentation du nombre de cas de coronavirus en Californie, ce qui a permis que la mutation ait été « portée par la poussée plutôt que de la provoquer », spécialiste des maladies infectieuses Trevor Bedford dit sur Twitter .

Les chercheurs s’inquiètent cependant de L452R, car certaines de ses mutations affectent la protéine de pointe du virus, la clé que le virus utilise pour pénétrer dans les cellules. La protéine de pointe est la cible des vaccins anti-coronavirus Pfizer, Moderna et AstraZeneca, ainsi que de plusieurs des vaccins prometteurs encore en phase d’essai, notamment le vaccin Novavax et les vaccins Johnson & Johnson. Des mutations de la protéine de pointe pourraient rendre ces variantes du SRAS-CoV-2 moins sensibles au vaccin.

« Ce variant porte trois mutations, dont L452R, dans la protéine de pointe, que le virus utilise pour se fixer et pénétrer dans les cellules, et est la cible des deux vaccins qui sont actuellement disponibles aux États-Unis « , a déclaré Charles Chiu, virologue à l’Université de Californie à San Francisco (UCSF), qui a suivi la variante. » Maintenant que nous savons que cette variante est en augmentation dans nos communautés locales , nous en donnons la priorité à l’étude. Les chercheurs de l’UCSF et d’ailleurs pourront désormais effectuer les expériences critiques de laboratoire pour déterminer si ce virus est plus infectieux ou affecte les performances des vaccins. «

Même si certaines personnes reçoivent des vaccins contre le coronavirus, de nouvelles variantes comme L452R soulignent pourquoi il est important de maintenir les précautions de distanciation sociale jusqu’à ce qu’un nombre suffisant de personnes soient vaccinées pour ralentir la propagation du virus, a déclaré Erica Pan, responsable de la santé publique par intérim pour le département de la santé publique de Californie.

« Il est trop tôt pour savoir si cette variante se propagera plus rapidement que d’autres, mais cela renforce certainement la nécessité pour tous les Californiens de porter des masques et de réduire le mélange avec les personnes en dehors de leur foyer immédiat pour aider à ralentir la propagation du virus », a déclaré Pan dans la déclaration. « Nous exhortons également quiconque a été exposé au virus à s’isoler des autres pour se protéger et protéger leurs proches. »

