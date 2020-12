Une variante du virus anglais fait déjà peur à l’Amérique du Sud

L’Argentine, la Colombie, le Chili et le Pérou ont décidé de fermer leurs frontières aériennes avec le Royaume-Uni en raison de l’avancement de la nouvelle variante du coronavirus, étant les premiers pays d’Amérique latine à suivre l’alerte européenne. Les mesures entreront en vigueur lundi (21) en Argentine, en Colombie et au Pérou, et mardi (22) au Chili.

« Le gouvernement national a décidé d’empêcher de manière préventive l’entrée et la sortie des vols avec la Grande-Bretagne, en raison de la situation épidémiologique que ce pays enregistre, après avoir déclaré l’apparition d’une nouvelle souche de covid-19 », a annoncé la présidence argentine en note.

L’exception, explique l’exécutif, est le vol 245 de British Airways, qui doit arriver à Buenos Aires à 9 h 02 aujourd’hui (12 h 02 à Lisbonne). Le vol était déjà en plein processus opérationnel à Londres lorsque la décision argentine a été annoncée, à l’aube.

« Les passagers et l’équipage doivent se conformer à une quarantaine de sept jours, après avoir satisfait aux conditions d’entrée dans le pays: un examen PCR négatif et une couverture médicale contre le covid », souligne la note.

Pour la quarantaine, le gouvernement argentin a mis en place une opération spéciale pour contrôler l’arrivée des passagers et des équipages de conduite, ainsi que les déplacements vers les lieux où ils seront isolés.

« Le Département national des migrations informera les juridictions dans lesquelles les passagers et l’équipage resteront pour un contrôle strict de l’isolement obligatoire », explique-t-il.

La ville de Buenos Aires, après des mois de contagions en baisse, a de nouveau enregistré une légère augmentation qui, selon les autorités, ne signifie pas une nouvelle courbe de contagion.

Pour l’annonce de la suspension des vols de la Colombie vers le Royaume-Uni, le président lui-même, Iván Duque, s’est adressé à la population et a été encore plus compréhensif que l’Argentine: tout passager qui a séjourné au Royaume-Uni et est entré en Colombie dans le passé huit jours seront isolés pendant deux semaines.

«Ces personnes seront avisées, sur la base des informations migratoires dont nous disposons. Je vous demande, lors de la réception de ces informations, de comprendre l’importance d’être à l’isolement pendant 14 jours », a souligné le président, ajoutant que ceux qui sont au Royaume-Uni depuis 9 à 14 jours seront contactés pour un suivi de tout symptôme.

«Ces mesures sont préventives. Ils ne sont pas destinés à générer de la panique ou de l’inquiétude », a insisté Iván Duque. Le Chili a également annoncé la suspension des vols directs, mais à partir de ce mardi (22). De plus, tout étranger non-résident qui a séjourné au Royaume-Uni au cours des deux dernières semaines sera interdit d’entrer dans le pays, quelle que soit la provenance du vol.

Ceux qui sont déjà entrés au Chili, mais qui sont au Royaume-Uni depuis deux semaines, devront se conformer à une quarantaine de 14 jours.

Le Chili connaissait une baisse continue des contagions jusqu’à ce qu’une nouvelle augmentation des cas soit détectée il y a deux semaines, lorsque la zone métropolitaine de Santiago est revenue en quarantaine pendant les week-ends.

Le Pérou a également fermé la frontière aérienne avec le Royaume-Uni. «À titre préventif, nous n’autoriserons pas les vols directs ou escale au Royaume-Uni jusqu’à nouvel ordre», a déclaré le ministère des Transports et des Communications.

Le Pérou avait rétabli des vols en provenance d’Europe le 15 décembre, mais aucun du Royaume-Uni, a déclaré le gouvernement péruvien.

Les autorités britanniques ont alerté l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de la découverte de la nouvelle variante du SRAS-CoV-2, qui est plus facilement transmissible, bien qu’il n’y ait aucune preuve qu’elle soit plus mortelle ou qu’elle pourrait avoir un impact sur l’efficacité des vaccins développés. .

Les 27 pays de l’Union européenne (UE) se réunissent aujourd’hui (21), au plus haut niveau politique, pour coordonner les réponses à la nouvelle variante du SRAS-CoV-2 découverte au Royaume-Uni, lors d’une réunion d’urgence convoquée par la présidence allemande du Conseil .

La réunion devrait aboutir à une approche coordonnée de la nouvelle variante du coronavirus responsable de la covid-19, à un moment où les États membres envisagent des mesures telles que la suspension des voyages avec le Royaume-Uni ou l’introduction de tests obligatoires pour ceux qui arrivent. du pays.

Certains pays ont déjà annoncé des mesures, notamment le Portugal, qui, à ce jour (21), a édicté des restrictions à l’entrée des passagers sur les vols en provenance du Royaume-Uni, permettant uniquement aux nationaux ou aux citoyens résidant légalement d’entrer dans le pays.

D’autres États membres tels que l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie, l’Autriche, la France et la Bulgarie ont adopté des mesures restrictives similaires, telles que la suspension des voyages aériens ou ferroviaires.