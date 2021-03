Une variante du coronavirus au Brésil a infecté beaucoup de personnes qui s’étaient déjà rétablies du COVID-19

Les recherches sur la variante brésilienne avaient été lentes depuis sa découverte en décembre, laissant les scientifiques incertains sur son inquiétude.

En quelques semaines à peine, deux variantes du coronavirus sont devenus si familiers que vous pouvez entendre leurs noms alphanumériques insondables régulièrement prononcés dans les journaux télévisés. B.1.1.7, identifié pour la première fois en Grande-Bretagne, a démontré le pouvoir de se propager loin et rapidement. En Afrique du Sud, un mutant appelé B.1.351 peut éviter les anticorps humains, atténuant l’efficacité de certains vaccins. Les scientifiques se sont également penchés sur une troisième variante concernant le Brésil, appelée P.1. La recherche avait été plus lente sur P.1 depuis sa découverte à la fin de décembre, laissant les scientifiques incertains à quel point ils devaient s’inquiéter.

«J’ai retenu mon souffle», a déclaré Bronwyn MacInnis, chercheuse en santé publique au Broad Institute.

Aujourd’hui, trois études proposent une histoire qui donne à réfléchir sur l’ascension fulgurante de P.1 dans la ville amazonienne de Manaus. Il est probablement apparu là-bas en novembre, puis a alimenté un pic record de coronavirus cas. Il en est venu à dominer la ville en partie à cause d’une contagiosité accrue, selon les recherches.

Mais il a également acquis la capacité d’infecter certaines personnes immunisées contre les épisodes précédents de COVID-19 . Et des expériences en laboratoire suggèrent que P.1 pourrait affaiblir l’effet protecteur d’un vaccin chinois actuellement utilisé au Brésil.

Les nouvelles études n’ont pas encore été publiées dans des revues scientifiques. Leurs auteurs préviennent que les découvertes sur les cellules dans les laboratoires ne se traduisent pas toujours dans le monde réel et qu’ils commencent seulement à comprendre le comportement de P.1.

«Les résultats s’appliquent à Manaus, mais je ne sais pas s’ils s’appliquent à d’autres endroits», a déclaré Nuno Faria, un expert en virus à l’Imperial College de Londres qui a aidé à diriger une grande partie de la nouvelle recherche.

Mais même avec les mystères qui subsistent autour de P.1, les experts ont déclaré que c’était une variante à prendre au sérieux. «Il est juste de s’inquiéter pour P.1, et ces données nous en donnent la raison», a déclaré William Hanage, chercheur en santé publique à la Harvard TH Chan School of Public Health.

P.1 se propage maintenant dans le reste du Brésil et a été trouvé dans 24 autres pays. Aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention ont enregistré six cas dans cinq États: l’Alaska, la Floride, le Maryland, le Minnesota et l’Oklahoma.

Pour réduire les risques d’épidémies et de réinfections P.1, Faria a déclaré qu’il était important de doubler chaque mesure que nous avons pour ralentir la propagation du coronavirus . Les masques et la distanciation sociale peuvent aller à l’encontre de P.1. Et la vaccination peut aider à réduire sa transmission et à protéger ceux qui sont infectés d’une maladie grave.

«Le message ultime est que vous devez intensifier tous les efforts de vaccination dès que possible», a-t-il déclaré. «Vous devez avoir une longueur d’avance sur le virus.»

Faria et ses collègues ont commencé à suivre le coronavirus quand il a explosé au Brésil au printemps dernier. Manaus, une ville de 2 millions d’habitants en Amazonie brésilienne, a été particulièrement touchée. À son apogée printanière, les cimetières de Manaus étaient submergés par les corps des morts.

Mais après un pic fin avril, Manaus semblait avoir dépassé le pire de la pandémie. Certains scientifiques pensaient que cette baisse signifiait que Manaus avait acquis l’immunité du troupeau.

Faria et ses collègues ont recherché un coronavirus anticorps dans des échantillons d’une banque de sang de Manaus en juin et octobre. Ils ont déterminé qu’environ les trois quarts des habitants de Manaus avaient été infectés.

Mais vers la fin de 2020, de nouveaux cas ont recommencé à augmenter. «Il y avait en fait beaucoup plus de cas que lors du pic de cas précédent, qui avait eu lieu à la fin avril», a déclaré Faria. «Et c’était très déroutant pour nous.»

Faria et ses collègues se sont demandé si de nouvelles variantes pourraient être en partie responsables de la résurgence. En Grande-Bretagne, les chercheurs ont constaté que B.1.1.7 augmentait à travers le pays.

Pour rechercher des variantes, Faria et ses collègues ont lancé un nouvel effort de séquençage du génome dans la ville. Alors que B.1.1.7 était arrivé dans d’autres régions du Brésil, ils ne l’ont pas trouvé à Manaus. Au lieu de cela, ils ont trouvé une variante que personne n’avait vue auparavant.

De nombreux variants dans leurs échantillons partageaient un ensemble de 21 mutations non observées dans d’autres virus circulant au Brésil. Faria a envoyé un SMS à un collègue: « Je pense que je regarde quelque chose de vraiment étrange, et cela m’inquiète assez. »

45secondes.fr/wp-content/uploads/2021/01/CoronavirusNew640.jpg" alt=" Coronavirus variante au Brésil a infecté de nombreuses personnes qui avaient déjà récupéré du COVID19 « width = » 640 « height = » 362 « />

Quelques mutations en particulier l’inquiétaient, car les scientifiques les avaient déjà trouvées dans B.1.1.7 ou B.1.351. Des expériences ont suggéré que certaines des mutations pourraient rendre les variantes plus aptes à infecter les cellules. D’autres mutations leur permettent d’échapper aux anticorps d’infections antérieures ou produits par des vaccins.

Alors que Faria et ses collègues analysaient leurs résultats, des chercheurs japonais faisaient une découverte similaire. Quatre touristes rentrant chez eux d’un voyage en Amazonie le 4 janvier ont été testés positifs pour le coronavirus . Le séquençage du génome a révélé le même ensemble de mutations que Faria et ses collègues observaient au Brésil.

Faria et ses collègues ont publié une description de P.1 sur un forum de virologie en ligne le 12 janvier. Ils ont ensuite étudié pourquoi P.1 était si commun. Ses mutations l’ont peut-être rendu plus contagieux, ou il aurait pu avoir de la chance. Par pur hasard, la variante aurait pu apparaître à Manaus alors que la ville devenait plus détendue au sujet des mesures de santé publique.

Il était également possible que P.1 devienne commun car il pourrait réinfecter les gens. Normalement, le coronavirus les réinfections sont rares, car les anticorps produits par l’organisme après l’infection sont puissants pendant des mois. Mais il était possible que P.1 portait des mutations qui rendaient plus difficile le verrouillage de ces anticorps, lui permettant de se glisser dans les cellules et de provoquer de nouvelles infections.

Les chercheurs ont testé ces possibilités en suivant P.1 à partir de ses premiers échantillons en décembre. Début janvier, il représentait 87% des échantillons. En février, il avait complètement repris le dessus.

En combinant les données des génomes, des anticorps et des dossiers médicaux de Manaus, les chercheurs ont conclu que P.1 avait conquis la ville non pas grâce à la chance mais à la biologie: ses mutations l’ont aidée à se propager. Comme B.1.1.7, il peut infecter plus de personnes, en moyenne, que les autres variantes. Ils estiment qu’il est quelque part entre 1,4 et 2,2 fois plus transmissible que les autres lignées de coronavirus es.

Faria et d’autres chercheurs cherchent maintenant à travers le Brésil pour observer la propagation de P.1. Le Dr Ester Sabino, expert en maladies infectieuses à l’École de médecine de l’Université de São Paulo, a déclaré que l’une des nouvelles épidémies est survenue à Araraquara, une ville brésilienne de 223000 habitants qui n’avait pas de taux élevés de COVID-19. avant l’arrivée de P.1.

Si les habitants d’Araraquara n’avaient pas de taux élevés d’anticorps avant l’arrivée de P.1, a-t-elle dit, cela suggère que la variante pourrait être capable de se propager dans des endroits sans l’histoire extrême de Manaus. «Cela pourrait arriver ailleurs», a-t-elle dit.

Michael Worobey, un expert en virus à l’Université de l’Arizona qui n’a pas participé à la recherche, a déclaré qu’il était temps de prêter attention à P.1 aux États-Unis. Il s’attendait à ce qu’il devienne plus courant aux États-Unis, bien qu’il devrait concurrencer B.1.1.7, qui pourrait bientôt devenir la variante prédominante dans une grande partie du pays.

« À tout le moins, ce sera l’un des prétendants », a déclaré Worobey.

Carl Zimmer. c.2021 The New York Times Company

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂