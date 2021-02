Une variante de coronavirus britannique développe une mutation évitant les vaccins

Dans quelques cas, la variante du coronavirus britannique a développé une mutation qui pourrait l’aider à échapper aux vaccins actuels, selon des rapports de presse.

La variante, appelée B.1.1.7, a été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni en septembre 2020 et s’est depuis répandue dans le monde entier, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Cette variante est plus contagieuse que les versions antérieures du coronavirus.

Lundi (1er février), des responsables britanniques ont révélé que, sur environ 214000 échantillons du variant ayant subi un séquençage génétique, ils avaient identifié 11 échantillons qui avaient acquis une mutation connue sous le nom de E484K, selon les documents gouvernementaux .

Cette mutation a déjà été observée – notamment dans une autre variante de coronavirus appelée B.1.351, qui a été identifiée pour la première fois en Afrique du Sud en octobre 2020. Les responsables sont préoccupés par cette mutation car elle pourrait avoir un impact sur l’efficacité des vaccins COVID-19. En effet, les données de plusieurs fabricants de vaccins, dont Johnson & Johnson et Novavax, ont montré que leurs vaccins COVID-19 étaient moins efficaces en Afrique du Sud, où B.1.351 est dominant.

La mutation E484K peut réduire la capacité de certains anticorps à neutraliser ou inactiver le virus avant qu’il ne pénètre dans les cellules, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Pourtant, voir la mutation E484K apparaître dans la variante britannique ne signifie pas nécessairement que cette variante deviendra à la fois plus contagieuse et résistante aux vaccins, selon Le New York Times . C’est parce que la mutation E484K peut ne pas avoir le même effet dans la variante britannique que dans la variante sud-africaine; L’impact de chaque mutation sur une souche donnée dépend de la composition génétique précise de la souche, y compris de toutes les autres mutations qu’elle porte, a rapporté le Times.

La mutation E484K est également apparue dans de nouveaux variants de coronavirus au Brésil. Les experts travaillent toujours pour comprendre comment la mutation profite au virus.

Cette mutation se produit dans le domaine de liaison au récepteur (RBD), où le virus se connecte d’abord aux cellules humaines. Les anticorps neutralisants qui empêchent le virus d’entrer dans les cellules se lient à cet endroit, de sorte que les changements dans la RBD peuvent rendre plus difficile pour ces anticorps de reconnaître des variantes avec la mutation E484K, selon Actualités STAT . Les variantes avec cette mutation peuvent se propager plus facilement dans les populations où de nombreuses personnes ont déjà eu COVID-19, permettant des réinfections chez les personnes ayant déjà eu des anticorps.

La mutation « pourrait bien conférer un avantage de forme physique dans des contextes où il existe une immunité existante » contre le virus, a déclaré Nicholas Davies, biologiste mathématicien à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, au Times.

Mais jusqu’à présent, les échantillons de B.1.1.7 avec la mutation E484K semblent très rares, et on ne sait pas si les versions de B.1.1.7 avec cette mutation vont décoller au Royaume-Uni « Je pense que c’est potentiellement préoccupant, mais difficile à dire du rapport ce que cela signifie », a déclaré Davies.

