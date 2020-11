Une travailleuse du sexe trans explique pourquoi «  la virilité n’est pas définie par les organes génitaux  »

Travailleuse du sexe trans et artiste porno Trip Richards. (triplextransman / Instagram)

Un homme trans et travailleur du sexe a clairement expliqué pourquoi les caractéristiques physiques et les organes génitaux «ne définissent pas la virilité».

Trip Richards est un homme transsexuel adulte qui produit principalement du porno gay, et dans une interview avec Avocat il a discuté de sa transition et de sa carrière de travailleuse du sexe.

Aujourd’hui âgé de 30 ans, Richards a commencé sa transition juste après ses 24 ans.

Il a déclaré: «C’était effrayant parce que je ne savais pas comment les gens réagiraient, et je ne savais pas non plus si j’obtiendrais les résultats physiques que je voulais.

«Cependant, dès que j’ai commencé la testostérone, je me sentais tellement mieux. C’était comme si ma tête s’était éclaircie et que je me sentais chez moi dans mon corps pour la première fois.

«Les changements chimiques liés à la présence des hormones appropriées dans mon corps étaient incroyables, puis une fois que les changements physiques comme le corps, les cheveux et la barbe ont commencé, je me suis senti encore mieux.

Il voulait cependant préciser que «les caractéristiques physiques ne définissent pas la virilité» et que «être un homme est une question d’identité et non d’apparence».

Mais, a-t-il ajouté: «C’était toujours génial de me reconnaître enfin dans le miroir comme l’homme que j’étais à l’intérieur.»

Richards a déclaré que la stigmatisation qui accompagne le fait d’être un travailleur du sexe affecte «tous ceux qui font un travail adulte de quelque sorte que ce soit», mais qu’être un homme trans a ajouté quelques difficultés supplémentaires.

«Il y a une hypothèse que les gens qui font du travail du sexe sont tous exploités (ce n’est pas vrai) ou que nous sommes tous stupides et n’avons pas d’autres options (également certainement pas vrai)», a-t-il déclaré.

«Les gens nous jugent aussi pour faire exactement les choses sur lesquelles ils fantasment personnellement, ce qui est frustrant.»

Il a dit que «la fétichisation fait naturellement partie de l’érotisme», mais que dans certains cas, elle peut devenir problématique.

«Puisque le porno est mon travail à plein temps», a-t-il dit, «je n’ai aucun problème à ce que les fans voient mon corps comme un objet sexuel à condition qu’ils paient pour le contenu et me traitent gentiment.

«Je pense qu’un plus gros problème est la façon dont les hommes trans sont entraînés dans certains types de rôles sexuels / jeux de rôle, comme être toujours considérés comme des fesses ou des soumis, je lutte contre ces hypothèses dans mon propre travail, et j’ai fait une effort pour produire des films où je suis en position dominante et en tête, juste pour que les gens se rendent compte que les rôles sexuels masculins trans sont aussi divers que les rôles cismales.

Heureusement, Richards a trouvé un réseau de fans et de co-stars qui l’emportent sur «les gens dans le monde [who] considère que je suis «inférieur à» à la fois à cause de mon corps et de ma carrière ».

Il a déclaré: «J’ai eu des expériences presque exclusivement positives avec mes co-stars gay cis.

«En fait, je suis vraiment heureux de voir à quel point les artistes de porno gay acceptent les hommes trans, car ils se rendent compte que la virilité n’est pas définie par les organes génitaux mais plutôt par la personnalité et l’énergie.»