Une travailleuse du sexe sauvée de GB Road ‘kotha’ dit qu’une ONG financée par le gouvernement pour les enfants lui a facturé des ‘frais d’entretien illégaux’

« J’ai fait le travail du sexe pendant neuf mois de septembre 2021 à mai 2022 pour l’entretien de mon enfant. » Le plaignant a déclaré.

Ismat (nom changé) avec son fils ainsi que la police de la WB et les responsables du SPID

New Delhi: Une femme du Bengale occidental, qui a récemment été sauvée de la prostitution dans l’un des tristement célèbres «kothas» ou bordels de la route Garstin Bastion (GB), a allégué que la maison de retraite financée par le gouvernement, où son fils de 3 ans était déposé pendant qu’elle travaillait, lui a facturé des «frais d’entretien» au taux de 2 000 roupies par mois.

La plaignante aurait été victime de la traite depuis le Bengale occidental par son petit ami Nurul Hasan, avec qui elle s’était enfuie, et qui l’a ensuite vendue à un proxénète pour 10 000 roupies. Hasan a depuis été arrêté par la police du Bengale occidental.

Le trafiquant présumé l’a emmenée au bordel numéro 56 de GB Road, populairement connu sous le nom de «Maayka», où elle a été forcée de se prostituer. « La madame de Maayka, nommée Babita, m’a obligée à admettre mon enfant dans le centre géré par la Société pour le développement participatif (SPID) pour sa prise en charge et sa protection. On m’a dit que toutes les femmes travaillant dans le bordel y gardaient leurs enfants », a écrit la victime dans sa plainte au Child Welfare Committee (CWC) de Delhi.

Désormais, le ‘master ji’ du centre venait chaque mois percevoir Rs2000 comme ‘frais d’entretien’. « Le ‘maître ji’ est venu me voir et m’a posé des questions sur les ‘frais d’entretien’ ; J’ai appelé Babita qui lui a donné 2 000 roupies ainsi que de la nourriture et des vêtements », a-t-elle affirmé.

« J’ai fait le travail du sexe pendant neuf mois de septembre 2021 à mai 2022 pour l’entretien de mon enfant », a déclaré la plaignante.

La victime a dit Premier poste elle a réalisé que le centre de soins SPID ne gardait les enfants gratuitement qu’après s’être échappé du bordel de GB Road. « Alors que je revenais pour récupérer la garde de mon fils auprès de la police, l’administration du SPID m’a dit qu’ils ne me remettraient l’enfant qu’après que le Comité de protection de l’enfance aura émis une ordonnance. Après cela, je suis allée au CWC où on m’a dit que le centre n’était pas autorisé à me prendre de l’argent ni à aucune autre femme », a-t-elle déclaré.

La femme a dit Premier poste qu’elle n’a jamais eu les comptes rendus du travail du sexe qu’elle a fait. « Babita a gardé tout mon argent, elle a payé ‘maître ji’ sept fois au cours des neuf mois où je suis resté là-bas », a-t-elle déclaré.

« Babita doutait que je m’enfuie, c’est pourquoi elle m’a fait garder mon fils dans la maison de retraite et ne m’a jamais donné l’argent provenant du travail du sexe », a-t-elle ajouté.

Roop Sudesh Vimal, expert en loi sur la justice pour mineurs et membre du CWC, a déclaré Premier poste, « Ils (les responsables du SPID) sont autorisés à obtenir une subvention mensuelle de 2 000 Rs par personne pour garder jusqu’à 25 enfants et si le nombre augmente, ils sont également autorisés à obtenir des dons d’autres ONG. Cependant, prendre de l’argent à la victime n’est pas du tout encouragé », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Virendra Singh, directeur de la fondation Mission Mukti, une organisation à but non lucratif dédiée à la cause du sauvetage des femmes et des mineurs malheureux en association avec le NCPCR et qui a joué un rôle déterminant dans la recherche de l’enfant et son sauvetage par la police, a déclaré Premier poste que le CWC aurait pu aider la famille de la femme à la retrouver, elle et l’enfant, si elle avait suivi le processus d’enquête requis pour admettre un enfant.

« Alors que nous nous rendions au CWC pour obtenir la garde de l’enfant, nous avons constaté que les responsables du CWC étaient également en faute, ils sont censés préparer un rapport d’enquête sociale (SIR) et un rapport d’enquête à domicile (HIR) juste après avoir admis tout enfant dans afin de classer l’enfant en parents exploités sexuellement, orphelins ou incapables », a-t-il déclaré.

Si les responsables du CWC avaient mené l’enquête, ils auraient facilement découvert que la femme avait été victime de la traite, a ajouté Singh.

Interrogé sur les procédures, Vimal a déclaré que les responsables du CWC sont tenus d’avoir à la fois le SIR et le HIR des enfants en vertu de l’article 31 de la loi sur la justice pour mineurs. « Il n’y a pas de durée fixe pour mener à bien les deux enquêtes, mais il est en effet obligatoire de conserver le dossier de chaque enfant », a-t-il déclaré, ajoutant que l’affaire devrait faire l’objet d’une enquête pour des intérêts acquis.

Contactée pour un commentaire, Lalitha S, vice-présidente du SPID, a nié les allégations de prise d’argent, affirmant que sa tenue ne promeut pas la prostitution, mais travaille plutôt pour les droits fondamentaux des travailleuses du sexe. « Certaines personnes essaient de dénigrer l’image de notre ONG, nous travaillons dans ce domaine depuis 30 ans et avons de nombreux badges d’excellence sur nous », a-t-elle déclaré. La plaignante avait sa carte Aadhar sur la base de laquelle le SPID avait gardé son enfant et cela aussi après en avoir informé le CWC, a-t-elle ajouté.

La victime a été sauvée du bordel après avoir envoyé un SMS sur sa localisation et un selfie depuis le téléphone de l’un de ses clients à son frère en janvier 2021.

Plus tard, une plainte a été déposée par le frère à la suite de quoi la femme a été localisée dans le bordel n° 56. Cependant, elle n’y a pas été retrouvée lorsque la police a perquisitionné le bordel.

Au lieu de cela, elle a été retrouvée dans sa ville natale où elle a dit à la police que le proxénète l’avait gardée enfermée au moment du raid et plus tard, ils l’ont fait monter à bord d’un train pour rentrer dans sa ville natale pour régler les choses avec la police. « Ils m’ont dit de revenir chercher l’enfant après avoir réglé les choses avec la police », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’avec l’aide de la police du Bengale occidental et des bénévoles de Mission Mukti, elle avait récupéré la garde lundi.

Cependant, le proxénète et la madame sont en fuite. La police fait des efforts pour les attraper.

Malgré plusieurs appels et SMS, le président du CWC n’a pas répondu à Premier poste requêtes.

