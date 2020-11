Une transsexuelle noire abattue le jour du souvenir des trans

Asia Jynaé Foster, une femme transgenre, a été retrouvée avec de multiples blessures par balle (Facebook / Asia Jynaé Foster)

La communauté trans de Houston pleure la mort d’Asia Jynaé Foster, la dernière victime d’une vague de violence transphobe qui balaie les États-Unis cette année.

La femme transsexuelle noire de 22 ans a été abattue à Houston, au Texas, le 20 novembre, autrement connu sous le nom de Journée du souvenir trans – une journée pour honorer et pleurer les nombreuses personnes trans et non binaires qui ont été tuées.

Selon les enquêteurs, le corps d’Asia a été retrouvé par un homme marchant près de Skyline Drive, dans le sud-ouest de Houston, un ami de la région a déclaré qu’il était proche de son domicile.

La police pense que son corps a été jeté après avoir été abattu plusieurs fois, mais les circonstances qui ont conduit à sa mort restent incertaines.

«Asia était extravertie, drôle, et elle pouvait préparer une lecture qui laissait tout le monde autour d’elle se démener pour se ressaisir», a déclaré Montrose Grace Place, un refuge pour les jeunes sans-abri à Houston.

Le centre a organisé une veillée aux chandelles pour l’Asie, où les amis et la famille ont déclaré qu’elle était un phare de lumière dans leur communauté.

La Human Rights Campaign pense que sa mort a été suivie par celle d’une autre femme trans, Skylar Heath, une transgenre noire de 20 ans qui a été mortellement abattue à Miami, en Floride. Le meurtre n’a pas encore été rapporté par les médias locaux et les enquêtes sont toujours en cours.

Ensemble, Asia et Skylar seraient les 38e et 39e morts violentes d’une personne trans ou non conforme de sexe aux États-Unis jusqu’à présent cette année, ce qui est le plus meurtrier pour les meurtres de trans depuis le début des archives.

Le nouveau total, que le HRC soupçonne est sous-estimé, dépasse de loin les 27 meurtres signalés de personnes trans en 2019, 26 meurtres signalés en 2018, 29 en 2017, 23 en 2016, 21 en 2015, 20 en 2014 et 19 en 2013.

«La mort de l’Asie se serait produite lors de la Journée du souvenir des transgenres, un jour où nous rendons hommage à ceux de notre communauté que nous avons perdus à cause de la violence mortelle. Le fait que nous ayons marqué l’année la plus violente jamais enregistrée pour être confronté à une autre tragédie est inacceptable », a déclaré Tori Cooper du HRC.

«La mort d’Asie et de Skylar devrait être un appel à l’action pour nous tous.»

Toute personne ayant des informations sur le meurtre d’Asia Jynaé Foster est priée d’appeler Crime Stoppers au 713-222-8477.