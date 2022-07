Une toute nouvelle piste est incluse dans la vague 2 du cours d’appoint Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo dévoilé le deuxième Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Wave, qui comprend une nouvelle piste avec un thème de dessert et d’autres favoris des fans de retour.

Le deuxième lot de pistes DLC pour le Booster Course Pass de Mario Kart 8 Deluxe sera publié le 4 août, selon Nintendo. Selon l’exploration de données, deux nouvelles coupes, la Turnip Cup et la Propeller Cup sont ajoutées avec sept enregistrements remasterisés et une toute nouvelle piste.

Il y a eu des rumeurs sur un nouveau Mario Kart depuis le début de cette année. Même si Mario Kart 8 Deluxe a été un énorme succès commercial et est toujours très apprécié, de nombreux fans avaient de grands espoirs pour la prochaine incarnation du jeu, pensant qu’il s’étendrait même pour inclure plus de propriétés Nintendo se transformant en un style Super Smash Bros. coureur. Enfin, cependant, Nintendo a choqué tout le monde en annonçant le Booster Course Pass lors de son Direct de février 2022.

La dernière fois, les fans ont reçu les coupes Golden Dash et Lucky Cat qui contenaient des morceaux comme Choco Mountain, Coconut Mall, Sky Garden, etc. En parlant de Coconut Mall, les fans n’étaient pas exactement satisfaits de la façon dont le parcours légendaire avait été amené au titre de course Nintendo Switch. Beaucoup se sont plaints que ce n’était pas exactement comme la version originale trouvée sur Mario Kart Wii.

Lorsque les six vagues de Mario Kart 8 Deluxe seront terminées, le légendaire jeu de course Nintendo disposera de 48 pistes supplémentaires sur lesquelles courir si vous achetez le booster pack dans la boutique Nintendo pour 24,99 € / 22,99 €. De plus, les utilisateurs de Nintendo Switch Online + Expansion Pack ont ​​droit à un accès gratuit.

D'ici la fin de 2023, quatre autres vagues seront publiées et Mario Kart 8 Deluxe aura plus de la moitié de tous les circuits jamais créés pour la série.