Une tornade mortelle en Alabama, une «  supercellule  » repérée sur des images satellite

Les violentes tempêtes en Alabama cette semaine sont visibles même depuis l’espace.

Le satellite GOES East de la National Oceanic and Atmospheric Administration a capturé une animation d’une «supercellule» créant une grande tornade dans le centre de l’Alabama, près de Brent et Centreville. « Dans le timelapse de 16 secondes, vous pouvez voir la foudre qui a accompagné la tempête du 25 mars », La NOAA a tweeté Vendredi (26 mars).

Plus tôt vendredi, plusieurs tornades ont touché le sol dans l’État, tuant au moins six personnes et laissant des effets sur les populations locales à travers l’État allant de l’absence d’électricité, aux maisons démolies, aux arbres abattus, selon le New York Times .

Photos: Les tempêtes les plus puissantes du système solaire

Cette vue des tempêtes dévastatrices sur l’Alabama vue par le satellite GOES East le 26 mars 2021. (Crédit d’image: NOAA)

Le National Weather Service a signalé plusieurs tornades en Alabama, dont une qui s’est abattue près de Birmingham et a migré à plus de 160 kilomètres vers le nord-est, a ajouté le Times. La branche de Huntsville du NWS prévoit des «tempêtes fortes à violentes» plus tard vendredi soir et de nouveau samedi soir. «Plus frais et plus sec pour commencer la semaine prochaine», un service ajouté dans un tweet Vendredi.

Les satellites sont couramment utilisés pour aider les prévisionnistes à cartographier et à prévoir les conditions météorologiques extrêmes et, idéalement, à créer des systèmes d’alerte précoce pour assurer la sécurité des populations locales dans un contexte de prévisions météorologiques en évolution rapide. Les astronautes de la Station spatiale internationale complètent parfois les observations satellitaires avec leur propre photographie, si le temps le permet, bien qu’aucun tweet sur la tempête de l’Alabama n’ait encore paru de l’équipage de l’Expedition 64.

De retour au sol, le Marshall Space Flight Center de la NASA – près de Huntsville – a envoyé tous les employés sur le campus travailler à domicile, bien que la plupart d’entre eux se trouvaient de toute façon dans leur logement en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

« Marshall a commencé un licenciement ordonné des employés et des opérations sur site à midi aujourd’hui en raison des conditions météorologiques », Marshall a tweeté vers 12h45 heure locale. « Vérifiez les mises à jour de statut au cas où il y aurait d’autres changements dans le statut du centre. Tous les employés devraient vérifier avec leurs superviseurs et vérifier leur courrier électronique pour plus d’informations. Restez en sécurité! »

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.