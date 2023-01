Une thérapeute familiale partage son meilleur conseil parental qu’elle a appris de son chien

La thérapeute Eli Harwood (@attachmentnerd) a partagé son « meilleur conseil parental » pour les abonnés sur Instagram pour 2023.

En tant que thérapeute agréée et parent, on pourrait penser que Harwood aurait trouvé ses meilleurs conseils dans des manuels, à travers ses études ou auprès d’un collègue thérapeute, mais non.

Le meilleur conseil parental de Harwood est venu de son chien.

« Je suis thérapeute familial depuis plus de 15 ans. J’ai un très bon conseil pour vous tous, parents », a-t-elle déclaré.

« Je ne l’ai pas appris à l’école doctorale et je ne l’ai pas appris à la clinique. »

« Je l’ai appris d’un chien. Tu sais ce qu’ils font quand tu rentres à la maison. En fait, ils le font quand vous entrez dans la pièce », a-t-elle poursuivi.

Elle a ensuite commencé à imiter un chien excité qui voit son propriétaire après l’avoir manqué en sautant de haut en bas et en faisant des aboiements.

« Faites cela avec vos enfants quand ils sont jeunes. Quand ils entrent dans la pièce, vous vous allumez, et quand ils vous voient allumer, ce qui se passe à l’intérieur d’eux, c’est qu’ils se sentent ravissants.

« En voici un que je pratique tous les jours. Et mes enfants me le font à moi et entre eux. Je peux sentir ce mur protecteur de joie qui nous entoure tous », a-t-elle légendé la vidéo.

Eli a expliqué aux abonnés pourquoi il est important que les enfants se sentent spéciaux.

« Quand nous nous sentons ravis, nous nous sentons dignes et nous nous sentons confiants. »

« Nous ne restons pas coincés sur autant de parties de nous-mêmes qui sont imparfaites parce que nous savons que nous appartenons », a-t-elle poursuivi.

« Et tu dois le faire quand ils sont jeunes, parce que quand ils deviennent adolescents, ils se transforment en chats. »

Elle a terminé la vidéo en disant « Vous ne pouvez plus être un chien avec un adolescent, car vous feriez fuir le chat. »

Les abonnés d’Eli ont partagé leurs propres histoires sur la beauté de son conseil parental.

La légende s’est terminée par un souhait spécial pour ses abonnés d’entrer dans la nouvelle année.

« J’espère que cette même culture de connexion pour vous et les vôtres en cette année 2023 à venir », a-t-elle écrit.

« C’est vrai. J’ai 30 ans et mes parents me regardent littéralement comme si j’étais la chose la plus précieuse au monde », a écrit un internaute.

Un autre a commenté: « J’ai fait ça avec ma fille de 9 ans sans savoir que c’était une chose – j’étais juste vraiment excité pour elle. Elle a définitivement acquis une sérieuse confiance en elle maintenant et je suis ravie d’apprendre que cela rapportera encore plus à l’adolescence. Merci d’avoir posté ceci, et j’adore vos bobines ! »

– « C’est comme ça que j’ai été élevé et j’en suis tellement reconnaissant, cela a créé un sentiment d’amour inconditionnel et même après le décès de ma mère, je ressens une telle confiance parce qu’elle m’a fait me sentir si capable, important et aimé », a écrit un troisième .

Taylor Haynes est un écrivain basé à Chicago. Elle couvre les divertissements, les nouvelles et les histoires d’intérêt humain à YourTango. Vous pouvez la retrouver sur Instagram ici.