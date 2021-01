Une Tesla Model S convertible? Ares Design a déjà créé un

Après il y a deux ans, un YouTuber a transformé une Tesla Model 3 en une camionnette (Truckla), quelqu’un a décidé qu’il était temps pour la Tesla Model S de devenir un cabriolet.

Si vous vous souvenez bien, ce n’est pas la première fois que la Model S voit sa carrosserie se transformer. En 2018, RemetzCar a créé un Frein de tir Tesla Model S et Qwest a créé une fourgonnette basée sur le modèle nord-américain.

Cette fois, la société a choisi d’offrir à la Model S une nouvelle forme de carrosserie était notre Ares Design déjà connue et le résultat était la voiture que nous vous montrons aujourd’hui.

Plus que « couper et coudre »

Comme vous pouvez le voir, pour créer cette Model S unique, Ares Design ne s’est pas limité à couper le toit au modèle de la marque Elon Musk.

Ainsi, en plus d’avoir coupé le toit de la Tesla Model S, les ingénieurs d’Ares Design lui ont enlevé les portes arrière et les montants B et lui ont proposé des portes avant plus longues.

Puis ils l’ont équipé d’un toit en toile, agrandi le coffre à bagages pour le loger et renforcé le châssis pour compenser la perte de rigidité structurelle causée par la perte du toit.

Dans la partie esthétique, ils ont fourni à cette Model S un kit aérodynamique en fibre de carbone, et à l’intérieur, elle a offert de nouveaux sièges arrière et de nouvelles finitions.

Combien?

Inchangé dans la partie mécanique, cette Tesla Model S est, pour l’instant, une ponctuelle. C’est peut-être pour cela qu’Ares Design ne révèle pas le prix de cette transformation sur mesure (et goût) par un client.

Cependant, la société italienne a déclaré qu’elle serait heureuse de transformer davantage de Tesla Model S en cabriolets, ajoutant que dans les futures créations routières (il s’agit d’un véhicule de démonstration), elle ajouterait un système de protection rétractable contre le retournement.