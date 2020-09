Une tenue Fortnite Female Fishtick est-elle en route?

Il y a beaucoup de superbes skins et tenues dans Fortnite, mais très peu sont aussi emblématiques que Fishstick. C’est l’une des tenues qui présente certains des styles les plus variés et qui en a plusieurs versions différentes qui ont été dans des packs cosmétiques et dans la boutique d’articles. Bien que nous ne sachions pas d’où vient Fishstick dans l’univers Fortnite, nous nous sommes toujours demandé s’il pouvait y avoir une version féminine en préparation! Eh bien, cela ressemble à une forte possibilité basée sur le personnage qui apparaît dans un couple des écrans de chargement de la saison 4!

Il n’y a pas encore de preuve officielle de l’existence ou non de la tenue Princess Fishstick, mais il y a certainement des preuves tangibles si vous regardez les écrans de chargement de la saison 4! Vous pouvez trouver le personnage sur deux écrans différents que vous pouvez gagner au cours de la saison: Carrying the Team et Storm Flight. L’un met en vedette le personnage admirant la force de She-Hulk, et l’autre met en vedette la princesse qui se lance loin de Storm alors qu’elle démontre certains de ses pouvoirs météorologiques.

Est-ce que ça va être un style? J’en doute beaucoup, je pense qu’ils ont probablement donné autant de styles à Fishstick qu’ils le feront à ce stade. Ils ont déjà créé des skins alternatifs basés sur le thème comme Atlante Fishstick, Triggerfish, Contract Giller et Frozen Fishstick. Sur la base de toutes ces tenues, vous pouvez vous attendre à ce que le Princess Fishstick soit rare et vous coûtera 1200 V-Bucks. Je m’attendrais également à au moins un style ou deux, peut-être la possibilité de retirer le chapeau ou de changer la couleur de la robe. Il faudra juste attendre et voir malheureusement, rien n’a encore été confirmé, mais il devrait y avoir un correctif à venir avec quelques fuites qui pourraient répondre à la question pour nous!