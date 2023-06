Une tendance est arrivée pour mettre mal à l’aise ceux qui quittent leur emploi : les « entretiens de sortie »

Quitter une entreprise dans laquelle vous travaillez depuis quelques années n’est jamais simple, mais le timing peut être particulièrement gênant si vous êtes convoqué à un entretien de fin d’emploi par des chefs d’équipe, le service des ressources humaines ou des responsables d’entreprise. . Ces types de réunions sont des réunions au cours desquelles l’entreprise demande aux salariés qui partent les raisons qui les ont poussés à le faire et les interroge sur les aspects qu’ils pensent que l’organisation pourrait améliorer à l’avenir pour éviter des départs comme le leur.

Utile pour les ressources humaines, inconfortable pour le travailleur. Les services des ressources humaines trouvent ce type d’entretien très utile, en particulier si le travailleur qui quitte l’entreprise était une partie importante de l’entreprise et que son départ a été un revers pour l’entreprise. En effet, en théorie, les réponses du professionnel démissionnaire l’aideront à identifier ses propres erreurs et les aspects qui peuvent être améliorés pour éviter de nouvelles fuites à l’avenir.

Cependant, ces rencontres placent le travailleur devant des questions inconfortables telles que « depuis combien de temps avez-vous pensé à quitter votre emploi ? Qu’est-ce que tu n’aimes pas dans le fait de travailler avec nous ? » ou « Comment était la relation avec le patron ? », comme le rapportent le portail de l’emploi Indeed et le logiciel de ressources humaines Bizneo dans leurs blogs respectifs.

efficacité relative. Le malaise qui se crée dans ce type de réunion à la suite de ces questions, ajouté à d’autres aspects tels que l’heure tardive ou la volonté des travailleurs de ne pas couper les ponts avec l’entreprise, fait que de nombreux travailleurs qui se sont retrouvés dans cette situation alors que les experts s’interrogent sur l’utilité de ces entretiens.

D’une part, peu importe à quel point un travailleur s’est senti mal dans un travail, critiquer directement l’organisation ou les patrons devant des techniciens qui vont rapporter les réponses à l’entretien à ces mêmes personnes et qui vont continuer à travailler dans cette entreprise n’est ni confortable ni intelligent, explique Robbie Abed, auteur du livre « Fire Me I Beg You: Quit Your Miserable Job », dans Business Insider.

Aded dit qu’il est peu probable que le service des ressources humaines fasse quelque chose de vraiment important avec ces informations, comme retirer un patron de son poste pour de mauvaises performances. Cependant, ces réponses peuvent rester dans la mémoire des personnes concernées et nuire au professionnel qui part dans le futur, dans l’hypothèse où il souhaite réintégrer l’entreprise ou s’il choisit de rejoindre une entreprise où son ancien patron est parti. Et c’est aussi l’avis d’un autre expert en ressources humaines, Rey Elbo, dans sa chronique du journal économique BusinessWorld : il vaut mieux entretenir des liens positifs avec les anciens employeurs, au cas où.

Trop tard. Elbo souligne également une autre raison de penser que les entretiens d’embauche sont inefficaces : ils arrivent trop tard. En général, si un employé de valeur quitte l’entreprise, il est probable que les raisons du départ mijotent depuis des mois, et qu’il ait essayé d’y remédier pendant ce temps, en en discutant avec ses patrons, avant de prendre la décision radicale de partir. démissionner. Et s’ils ne t’ont pas écouté alors, à quoi bon le répéter maintenant, alors que tu es déjà sur la bretelle de sortie ?

« Le temps de résoudre les problèmes était il y a des mois, avant que vous en ayez marre et que vous commenciez à chercher d’autres emplois », explique le développeur de logiciels Jacob Kaplan Moss, qui a raconté son expérience dans une interview de sortie de son dernier emploi sur son blog. , un post qui a été repris par Hackernewsletter.

Alors que faire? Bien que l’entretien de sortie soit inconfortable et qu’il y ait des doutes sur son utilité, si les patrons le convoquent, le professionnel ne peut pas faire grand-chose pour s’en débarrasser. Les experts recommandent aux travailleurs, dans la mesure du possible, d’éviter d’y aller. Si ce n’est pas possible, Moss recommande d’être neutre et fade : des réponses vagues et pointant du doigt. Et si les questions deviennent plus directes et incisives, Moss et Abed sont clairs : il vaut mieux mentir que perdre la face avec l’entreprise, d’autant plus que tous deux estiment que les commentaires ne serviront à rien.

Rey Elbo, pour sa part, estime que les organisations devraient promouvoir régulièrement des entretiens ou des enquêtes sur le bien-être des travailleurs, sans qu’il soit nécessaire de parvenir à une quelconque démission, si l’intention du service des ressources humaines est de se faire une idée de ​l’environnement de travail de l’entreprise.

Et, si malgré tout, les techniciens insistent pour faire des entretiens de sortie de poste, il recommande de le faire par écrit, pour éviter l’inconfort de répondre face à face à des questions compromettantes, et quelques mois après le départ du travailleur, afin que la partie sentimentale de sa décision a été tempérée et il répond de manière plus objective.

Image : Tim Gouw (Unsplash)