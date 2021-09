Une tempête solaire massive pourrait provoquer une panne d’Internet mondiale pendant des mois, selon de nouvelles recherches

in

10 sept. 2021 13:09:07 IST

Les tempêtes solaires sont des phénomènes fascinants à observer. Mais la prochaine fois qu’une éruption de masse et d’énergie du soleil frappera probablement la Terre, cela pourrait provoquer une panne d’Internet pendant des mois, selon de nouvelles recherches.

Un article de Sangeetha Abdu Jyothi lors de la conférence de communication de données SIGCOMM 2021 a postulé la probabilité d’un tempête solaire frappant la planète. Jyothi, qui est basé à l’Université de Californie à Irvine, dit que la tempête pourrait en fait être une super tempête solaire, la comparant à un événement de cygne noir.

Que sont les tempêtes solaires ?

Les tempêtes solaires sont des éruptions massives de plasma et de particules chargées projetées dans l’espace par le soleil. Ces éruptions, qui comprennent des éruptions, des protubérances, des taches solaires et des éjections de masse coronale (CME) peuvent submerger l’atmosphère terrestre si elles se produisent en quantités suffisamment importantes.

Alors que l’atmosphère terrestre peut normalement servir de défense contre les radiations nocives, si elle est submergée par la tempête solaire, le résultat pourrait être dévastateur.

Les particules nocives de la tempête solaire peuvent produire leurs propres champs magnétiques, ce qui pourrait modifier le champ magnétique terrestre et affecter les lectures de la boussole. Il pourrait également déverser des particules dans l’atmosphère terrestre qui pourraient provoquer une aurore sur la planète, comme les aurores boréales. Il pourrait également produire des surtensions électriques massives dans les réseaux électriques et induire de l’électricité dans de longs pipelines.

Que dit la nouvelle recherche?

Le document de recherche, intitulé « Solar Superstorms: Planning for an Internet Apocalypse », indique qu’il existe une possibilité de 1,6 à 12% qu’une tempête solaire suffisamment puissante pour provoquer des perturbations catastrophiques puisse se produire au cours de la prochaine décennie. En plus de provoquer dégâts importants à l’infrastructure Internet de la planète, la tempête pourrait également avoir un impact sur les réseaux électriques du monde entier.

Cela pourrait également causer de graves dommages aux répéteurs, utilisés pour renforcer les signaux dans les câbles à fibre optique longue distance, et aux énormes câbles sous-marins qui assurent la connectivité Internet entre les continents.

La Terre a-t-elle déjà affronté une tempête solaire ?

Très peu de données sont actuellement disponibles sur les tempêtes solaires. Seules trois grosses tempêtes ont été enregistrées à ce jour, la plus récente en 2014. La Terre s’en est relativement indemne.

La tempête solaire la plus violente, connue sous le nom d’événement Carrington, a été enregistrée en 1859. La tempête a fait dérailler les boussoles dans le monde, tandis que les aurores boréales, ou aurores boréales, ont été observées en Colombie, qui tombe près de l’équateur.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂