Une tempête noire sur Neptune a inversé la direction et les scientifiques ne peuvent pas expliquer pourquoi

Les astronomes ont été surpris de voir deux tempêtes sur Neptune. Il est possible que la tempête géante de la planète en ait engendré une autre lorsqu’elle a brusquement changé de direction. (Crédit d’image: NASA, ESA, STScI, MH Wong (Université de Californie, Berkeley), et LA Sromovsky et PM Fry (Université du Wisconsin-Madison))

Une tempête sombre sur Neptune a brusquement changé de direction et a commencé à s’éloigner d’une mort presque certaine, déroutant les astronomes.

Le télescope spatial Hubble de la NASA a repéré le vortex pour la première fois en 2018. Un an plus tard, la tempête a commencé à dériver vers le sud en direction de l’équateur de Neptune, suivant la trajectoire de plusieurs tempêtes avant elle. Habituellement, ces taches sombres sur Neptune vivent pendant quelques années avant de disparaître ou de disparaître. Cependant, la tempête a mystérieusement cessé de se déplacer vers le sud et a fait un demi-tour brusque, dérivant vers le nord. Dans le même temps, les astronomes ont repéré une deuxième tache sombre plus petite sur la planète.

Ils émettent l’hypothèse que cette tempête «cousine» plus petite peut être un morceau du vortex original qui s’est rompu et s’est éloigné.

En relation: Naissance de la tempête « Great Dark Spot » sur Neptune vue pour la première fois (Photo)

« Nous sommes enthousiasmés par ces observations car ce plus petit fragment sombre fait potentiellement partie du processus de perturbation de la tache sombre », a déclaré Michael H. Wong de l’Université de Californie à Berkeley dans une déclaration de la NASA . « C’est un processus qui n’a jamais été observé. Nous avons vu d’autres taches sombres disparaître et elles ont disparu, mais nous n’avons jamais rien vu de perturbateur, même si cela est prédit dans les simulations informatiques. »

Bien que Hubble ait suivi des tempêtes similaires sur Neptune au cours des 30 dernières années, les astronomes n’ont jamais vu un comportement atmosphérique aussi imprévisible.

La tempête actuelle, qui mesure 7 403 kilomètres de diamètre (plus grande que l’océan Atlantique) est le quatrième point le plus sombre que Hubble ait suivi depuis 1993. Ces tempêtes sont des systèmes à haute pression qui tournent dans le sens des aiguilles d’une montre en raison de la rotation de la planète (contrairement aux ouragans. sur Terre, qui sont des systèmes à basse pression qui tournent dans le sens antihoraire).

En règle générale, lorsque les tempêtes dérivent vers l’équateur de Neptune, l’effet Coriolis qui les maintient généralement stables commence à s’affaiblir et la tempête se désintègre. Pourtant, contrairement aux tempêtes observées dans le passé et aux simulations informatiques qui montrent des tempêtes suivant un chemin plus ou moins rectiligne vers l’équateur, ce dernier vortex n’a pas migré dans cette «zone de destruction».

«C’était vraiment excitant de voir celui-ci agir comme s’il était censé agir et puis tout d’un coup, il s’arrête et revient en arrière», a déclaré Wong dans le même communiqué de la NASA. «C’était surprenant.

Hubble a repéré pour la première fois une grosse tempête sur Neptune en 2018. Récemment, le télescope a également trouvé une seconde tempête plus petite. (Crédit d’image: NASA, ESA, STScI, MH Wong (Université de Californie, Berkeley), et LA Sromovsky et PM Fry (Université du Wisconsin-Madison))

Repérer une tempête plus petite qui s’est potentiellement détachée du plus gros vortex était également surprenant. Les astronomes appellent officieusement la plus petite tempête «dark spot jr». Ce « jr. » est encore assez grande, s’étendant sur 3 900 miles (6 276 km). Bien que les chercheurs ne puissent pas prouver que la plus petite tempête s’est détachée de la plus grande, Wong a déclaré qu’il était possible que la perte de ce fragment ait suffi à empêcher la plus grande tempête de continuer vers l’équateur.

Cette dernière tempête géante sur Neptune est la mieux étudiée à ce jour sur la planète. Par exemple, lorsque Hubble a repéré la tempête pour la première fois en 2018, le télescope a vu des nuages ​​compagnons lumineux autour du vortex. Ces nuages ​​sont maintenant partis, ayant disparu lorsque la tempête a cessé de dériver vers le sud. Il est possible que l’absence de ces nuages ​​révèle des secrets sur l’évolution des taches sombres.

Il y a encore beaucoup de mystère autour des tempêtes sur Neptune, mais le programme Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL) de la NASA est prêt à percer ces mystères. Mais, pour l’instant, les astronomes garderont les yeux sur cette mystérieuse tache sombre de Neptune.

Suivez Kasandra Brabaw sur Twitter @KassieBrabaw. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.