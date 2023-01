Une tante admet qu’elle laisse les enfants de son frère « avoir faim d’un peu » pendant qu’elle garde des enfants

Une femme défend sa décision de refuser de nourrir les enfants de son frère jusqu’à ce qu’elle soit prête à leur cuisiner quelque chose.

Publiant sur le subreddit « r / AmItheA–hole » (AITA) – un forum où les utilisateurs essaient de déterminer s’ils se sont trompés ou non dans une dispute qui les dérangeait – elle a expliqué qu’elle gardait souvent les deux enfants de son frère tout en Il est au travail.

« Mon frère a commencé un travail qui l’obligera à voyager jusqu’à quelques semaines à la fois. Il est veuf et a deux enfants. Le travail est formidable pour lui et les enfants, mais évidemment, [the] les enfants doivent aller à l’école », a-t-elle écrit dans son article sur Reddit.

Elle a souligné que cela ne la dérangeait pas de s’occuper de ses enfants, d’autant plus qu’elle travaillait à domicile et habitait assez près d’eux.

Cependant, il y a un problème que son frère a quand elle surveille ses enfants.

Elle admet qu’elle laisse les enfants de son frère « avoir faim » pendant qu’elle les garde.

La femme a expliqué que parce qu’elle est sur le spectre de l’autisme et qu’elle souffre de TDAH, elle doit faire les choses d’une certaine manière « sinon cela ne fonctionnera pas pour moi ».

L’une de ces choses est la cuisine – elle doit cuisiner des repas certains jours, sinon « tout va s’effondrer ».

Selon Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (CHADD), la planification et la cuisine des repas peuvent être un défi pour les personnes vivant avec le TDAH.

La préparation, la gestion du temps, la prise de décision et le suivi de plusieurs étapes sont toutes des compétences impliquées dans la création de n’importe quel repas, ce qui peut frustrer de nombreuses personnes atteintes de TDAH, et elles doivent souvent trouver leur propre système pour assumer la responsabilité de la préparation des repas.

« J’ai littéralement planifié mes repas 3 semaines à l’avance », a admis la femme.

Pour cette raison, lorsqu’elle garde les enfants de son frère, elle leur fait souvent sauter le déjeuner et le dîner parce qu’ils n’aiment pas la nourriture qu’elle leur prépare à l’avance.

« Je ne me suis pas mis en colère contre eux ou quoi que ce soit, je leur ai juste dit qu’ils n’avaient pas à manger s’ils ne le voulaient pas, alors ils sont allés jouer sur leurs tablettes les deux fois. »

Lorsque les enfants ont eu faim vers 22 heures, elle a réchauffé leur dîner préparé, mais ils ont simplement choisi autour et ne voulaient pas manger.

« [On] Le deuxième jour, [the] la même chose s’est produite mais ils ont mangé tout le déjeuner que j’ai préparé. Après cela, ils ont pratiquement mangé tout ce que j’avais déjà cuisiné. Moins quelques choses qu’ils n’aimaient tout simplement pas, comme la citrouille », a-t-elle ajouté.

Lorsque le frère de la femme est rentré chez lui, elle a demandé si, à l’avenir, elle pourrait leur commander de la restauration rapide afin qu’ils n’aient pas faim, ce qu’on lui avait explicitement dit de ne pas faire dans le passé.

Son frère a immédiatement réfuté l’idée et s’est mis en colère lorsqu’elle a expliqué qu’elle ne nourrissait pas ses enfants pour le déjeuner et le dîner car ils ne voulaient pas manger ce qu’elle avait préparé.

« Il s’est mis en colère quand j’ai expliqué ce qui s’était passé. Il m’a traitée de con pour avoir laissé ses enfants avoir faim », a-t-elle conclu.

Histoires liées de YourTango :

La plupart des personnes qui ont commenté le message Reddit de la femme ont convenu qu’elle était NTA (Not The A-hole).

« Demandez simplement à votre frère de déposer les collations que les enfants aiment et de fixer l’heure de la collation pour qu’ils n’aient pas faim trop longtemps. Et la sauvegarde [peanut butter and jelly] est bien aussi pour qu’ils puissent préparer un sandwich », a écrit un utilisateur.

Un autre utilisateur a ajouté : « Vous n’avez pas laissé ses enfants avoir faim, vous leur avez fourni de la nourriture qu’ils ont choisi de ne pas manger. Peut-être que votre frère peut envoyer des repas avec eux s’il est si inquiet à ce sujet. »

« Continuez à faire ce qui fonctionne pour vous et demandez à votre frère de proposer des repas faciles et sans préparation que vous pourrez servir si ses enfants ne veulent pas manger ce que vous avez préparé (comme des sandwichs, des spaghettis, du kraft mac et coupes à fromage) », a suggéré un troisième utilisateur.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.