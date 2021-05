Une tache bizarre à pois s’échoue à terre en Caroline du Nord

Lorsqu’une goutte bizarre à pois blancs de la taille de la paume d’une personne s’est échouée en Caroline du Nord en décembre dernier, les rangers de Cape Lookout National Seashore ne savaient pas trop quoi en penser.

Les rangers se sont donc tournés vers le public pour obtenir de l’aide pour l’identification, affichant une photo de la tache semi-transparente emmêlée dans les algues sur leur la page Facebook le 18 mai. « Cela pourrait être quelque chose comme les sacs d’oeufs d’un calmar (mais nous ne sommes pas sûrs) », ont écrit les rangers de Cape Lookout dans le post.

Il s’avère que leur hypothèse était parfaite: la tache est probablement composée des œufs du calmar bref de l’Atlantique (Lolliguncula brevis), ont déclaré deux biologistes à 45Secondes.fr. Ce calmar, qui vit dans les criques et les estuaires le long parties des côtes atlantiques de l’Amérique du Nord et du Sud , est si petit, ce n’est « pas la cible des pêcheries commerciales, mais elles sont abondantes et importantes dans les écosystèmes marins », a déclaré Ian Bartol, professeur au Département des sciences biologiques de l’Université Old Dominion en Virginie qui n’était pas impliqué dans le blob. Découverte.

En rapport: Sous la mer: un album de calamars

La forme étrange de la goutte est officiellement connue sous le nom de masse d’œufs, mais elle contient tellement de sacs remplis d’œufs que les chercheurs appellent parfois ces masses des «vadrouilles», a déclaré Michael Vecchione, zoologiste des invertébrés au Musée national d’histoire naturelle du Smithsonian à Washington, DC , qui n’a pas été impliqué dans le blob récemment découvert.

Après l’accouplement, les femelles calamars pondent environ 30 œufs dans un sac transparent en forme de doigt gélatineux, qui mesure généralement environ 2,5 cm de long, a déclaré Vecchione. Ensuite, la femelle fixe le sac rempli d’œufs au fond de la mer dans les eaux peu profondes – par exemple, pour coquilles d’huîtres ou coquilles de palourdes – et d’autres femelles emboîtent souvent le pas, attachant leurs capsules remplies d’œufs à la même base, formant une vadrouille.

On ne sait pas pourquoi les femelles attachent leurs capsules d’œufs ensemble, mais la stratégie pourrait être protectrice. «Si une capsule est attachée et qu’elle ne s’éloigne pas, il y a de fortes chances que ce soit un bon endroit pour les attacher», a déclaré Vecchione à 45Secondes.fr.

Une escouade de calamars brèves de l’Atlantique (Lolliguncula brevis) nager ensemble. (Crédit d’image: Ian Bartol)

Dans la baie de Chesapeake, les petits calmars pondent généralement leurs œufs en septembre et octobre, a déclaré Vecchione. Plus au sud, les calmars pourraient pondre leurs œufs plus tard dans l’année, « donc les trouver en décembre en Caroline du Nord ne me surprend pas vraiment », a-t-il déclaré.

Il est possible que de forts courants provenant d’une tempête aient lavé la masse d’œufs à terre sur Shackleford Banks, l’une des îles barrières de Cape Lookout National Seashore, où ils ont été trouvés le 31 décembre 2020, Karen Duggan, un garde forestier à Cape Lookout National Seashore , a déclaré à 45Secondes.fr.

Alors que se laver à terre était définitivement un jeu pour ces œufs, il y a étonnamment peu de prédateurs qui mangent ces vadrouilles dans l’océan, a noté Vecchione. Par exemple, certains vers s’enfouissent dans de brèves capsules d’œufs de calmar, et dans d’autres espèces de calamars, les crabes et les poissons se nourrissent de masses d’œufs, « mais ce n’est pas très courant », a déclaré Vecchione. « S’ils étaient faciles à manger, alors ils ne seraient qu’un smorgasbord pour quiconque viendrait. » Il est possible que la capsule gélatineuse ait des défenses chimiques, et il y a des preuves qu’elle possède des propriétés antimicrobiennes, a-t-il ajouté.

Après l’éclosion des bébés calamars de leurs œufs, c’est une autre histoire. « Dès qu’ils commencent à éclore, ils sont justes pour beaucoup de choses », y compris les poissons et autres animaux marins qui mangent des proies de la taille d’un plancton, a déclaré Vecchione.

À l’âge adulte, le manteau d’un bref calmar (une mesure qui n’inclut pas sa tête, huit bras ou deux tentacules) ne mesure généralement pas plus de 4,7 pouces (12 cm) de long, selon le Département des ressources naturelles de la Caroline du Sud . Le calmar a quelques prétentions à la gloire. D’une part, il peut vivre dans des eaux à faible salinité – aussi faible que la moitié de celle de l’eau de mer ordinaire – ce qui est rare chez les céphalopodes, un groupe qui comprend les calmars, poulpes et les nautiles, dit Vecchione. Le calmar bref peut également tolérer « une large gamme de températures et dissous oxygène niveaux, ce qui lui permet de s’aventurer dans les estuaires là où les autres calmars ne peuvent pas », a ajouté Bartol.

Les calamars courts ont également des jets rotatifs, de sorte qu’ils peuvent facilement « nager à la fois vers l’avant (les bras d’abord) et vers l’arrière (la queue d’abord), et ils sont extrêmement maniables, car le jet et les ailerons peuvent être utilisés de manière coordonnée », a déclaré Bartol. Ils peuvent également changer de couleur, obtenant un camouflage optimal, a-t-il déclaré.

UNE ADN Une analyse serait nécessaire pour identifier formellement cette vadrouille à œufs, car elle est « en quelque sorte battue après avoir été échouée », mais en fonction de sa taille et de son lieu de découverte, elle appartient probablement à un bref calmar, a déclaré Vecchione. D’autres suppositions incluent le calmar côtier à nageoires longues (Doryteuthis pealeii) et le mince calmar côtier (Doryteuthis plei), qui vivent également dans la région, selon une mise à jour jeudi 20 mai sur la publication Facebook du garde forestier.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.