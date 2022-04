Une surprise : le film le plus regardé sur Netflix la semaine dernière (11 au 17 avril 2022)

Netflix

FlixPatrol a présenté le nouveau Top 10 hebdomadaire et a laissé un nouveau film en tête du classement Netflix. Après un succès temporaire, un nouveau titre est arrivé qui peut durer dans le temps.

©NetflixUne surprise : le film le plus vu sur Netflix la semaine dernière (du 11 au 17 avril 2022).

Les longs métrages ont commencé à gagner du terrain dans la considération des millions d’abonnés du service de streaming Netflix, bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre la prédominance de la série. Au cours des derniers jours, des titres intéressants sont arrivés, mais il y en a un spécifiquement qui a attiré l’attention des utilisateurs de la plateforme et l’a positionné en tête du classement hebdomadaire.

Dans la mise à jour précédente, Bulle Il s’était imposé comme le plus élu au monde, mais sa fureur n’a pas duré longtemps, puisque les critiques négatives constantes ont joué contre le nouveau Judd Apatow. C’est pourquoi le public s’est tourné vers les nouveaux contenus du catalogue et de la section des films avec lesquels ils sont restés L’entre-deux Soit Entre la vie et la mort.

Selon le nouveau rapport du site FlixPatrol, le film avec Joey King a pris la première place du Top 10 des films Netflix entre la semaine du 11 au 17 avril. L’actrice est l’une des plus performantes du streaming et semble égaler ce qu’elle a réalisé avec la trilogie de La cabine des baisers dans le passé, puisque la bande a obtenu 26 770 000 millions d’heures vues en seulement trois jours.

De quoi s’agit-il? Synopsis officiel : « Histoire d’amour surnaturelle qui tourne autour de Tessa, une adolescente qui a passé la majeure partie de son enfance de famille d’accueil en famille d’accueil et qui ne pense pas mériter sa propre histoire d’amour. Tout bascule lorsque le hasard la conduit à rencontrer Skylar, étudiante d’un voisin ville et un romantique sans espoir. Cependant, lorsque le cœur de Tessa commence à s’ouvrir, la tragédie frappe : Skylar meurt dans un accident de voiture. Elle survit, mais croit qu’il essaie de communiquer avec elle du plus profond. Avec l’aide de sa meilleure amie et armée de la nouvelle conviction que l’amour ne meurt jamais, Tessa essaie de contacter Skylar une dernière fois pour donner à leur histoire d’amour la fin épique qu’elle mérite. ».

Il est clair que les téléspectateurs ont donné un coup de pouce au film réalisé par Arie Posin pour les audiences obtenues, mais la réalité montre que les critiques ne l’ont pas reçu de la meilleure façon, puisqu’il maintient une cote d’approbation de 56%. De même, pour Netflix C’est un nouveau succès et Joey King Il prouve aussi une fois de plus qu’il fait partie des jeunes stars du moment.

