Une surprise inattendue : la série Netflix la plus populaire de 2021

Nous commençons à voyager les derniers jours de l’année et il est temps de regarder en arrière pour observer ce qui s’est passé avec Netflix, car il reste jour après jour le plus grand service de streaming au monde. Son contenu, publié semaine par semaine, est le plus populaire parmi les utilisateurs de la plate-forme dans différents pays, mais il y en a un qui s’est démarqué des autres et est devenu le plus populaire.

C’était en 2021 que la société a pu s’adapter comme elle l’avait prévu auparavant, mais la pandémie de Coroanvirus en 2020 a modifié ce qui était imaginé et a causé le retard et même l’annulation de certaines productions. Nous avons eu de nouvelles saisons de Cobra Kai, La Casa de Papel, Lucifer, Éducation sexuelle, Vous, Luis Miguel et plus de nouveaux spectacles sont arrivés, mais aucun n’était plus que Le jeu du calmar.

+ La série Netflix la plus populaire de 2021

Ce drame sud-coréen, créé par Hwang Dong-hyuk, est venu en streaming le 17 septembre et est devenu un succès instantané qui s’est reflété dans le classement des plus choisis du moment. Cela faisait environ un mois que les gros chars sont arrivés aimés par les abonnés, mais Étonnamment, les yeux sont allés avec cette série de neuf épisodes que très peu ont pris en compte avant sa première.

30 jours après son lancement, la plateforme a officialisé a atteint le record d’audience de tous les temps avec 142 millions de téléspectateurs dans le monde, dépassant les 82 millions qu’elle avait atteints Bridgerton au début de l’année. Un autre aspect qui révèle le phénomène qu’il est devenu est que Google Trends a publié la liste des émissions les plus recherchées de l’année et s’est positionné en tête du Top 10.

L’intrigue suit 456 personnes ayant des problèmes financiers qui décident de faire partie d’une série de jeux pour enfants qui leur donne une chance de gagner 45 millions de won, mais tout change lorsque les éliminés sont tués et cela va provoquer un conflit entre les joueurs. En principe, il était prêt à avoir une seule livraison, mais en constatant son succès les créateurs ont annoncé qu’ils travaillaient déjà sur une deuxième saison, qui arrivera en 2023.

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂