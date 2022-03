Une surprise : c’était la série Netflix la plus regardée au monde en mars 2022

Netflix

Mars touche à sa fin sur la plateforme et nous laisse avec une nouvelle série qui a été la plus choisie par les téléspectateurs. Le résultat est vraiment surprenant pour le peu de temps qu’il a été dans le catalogue. Regardez ce que c’est !

©NetflixUne surprise : il s’agit de la série Netflix la plus regardée dans le monde en mars 2022.

Un nouveau mois culmine pour le service de streaming Netflix en 2022, où il y a eu des sorties qui ont captivé le public, mais il n’y a pas de temps à perdre et ils ont déjà annoncé quelles seront les émissions qui arriveront en avril, ainsi que les prochains films. Au cours de ces semaines, diverses séries sont arrivées sur la plateforme, mais il y en a une qui a retenu l’attention des abonnés du monde entier.

Vikings : Walhalla s’est positionné comme l’une des principales attractions du début de mois, mais au fil des jours, son audience a commencé à baisser et il n’a pas répondu aux attentes. En revanche, la dernière saison de Le dernier royaume ont également généré de grands nombres, tout comme Inventer Annaqui est février, et Des morceaux d’elle. Cependant, personne ne pouvait atteindre les chiffres obtenus par Bridgerton.

La série de Shonda Rhimes est devenue la plus regardée de mars 2022 dans le monde et c’est une vraie surprise, puisque a été créée vendredi dernier le 25 et en moins d’une semaine a réussi à surpasser le reste des programmes. Selon les données de streaming officielles, de la semaine des jours 21 à 27 a obtenu un total de 225 300 000 millions d’heures reproduitesplus que les émissions mentionnées ci-dessus.

Le rapport précise que la deuxième saison a totalisé 193 020 000 millions d’heures de visionnage, réalisant ainsi le record historique de la plateforme pour un programme anglophone. Pour sa part, les 32 280 000 restants correspondent à sa première tranche créée fin 2020, sûrement comme une revisite avant les nouveaux épisodes.

C’était un volet 2 qui n’avait pas les meilleurs espoirs dans son précédent, puisqu’il a perdu son protagoniste, Régé-Jean Page, mais les fans ont une nouvelle fois fait confiance à Shondaland, qui lancera au moins deux saisons supplémentaires dans le futur. « Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), l’aîné des frères Bridgerton et un vicomte, entreprend de trouver une épouse convenable »était le synopsis qui a déjà attiré à nouveau les fans.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂