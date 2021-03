Une super-bactérie mortelle d’un hôpital découverte sur une plage isolée

Une superbactérie mortelle dans un hôpital a été découverte sur une plage isolée d’une île, marquant la première fois que des chercheurs ont vu cet organisme multirésistant dans la «nature».

Les résultats, publiés mardi 16 mars dans la revue mBio, pourraient fournir des indices sur les origines de cette superbactérie, Candida auris, qui est apparu mystérieusement dans les hôpitaux du monde entier il y a une dizaine d’années.

«C’est un mystère médical, d’où vient-il», a déclaré le Dr Arturo Casadevall, directeur du département de microbiologie moléculaire et d’immunologie à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health à Baltimore, qui a écrit un éditorial accompagnant l’étude. Les nouvelles découvertes sont « une partie très importante du puzzle », a déclaré Casadevall à 45Secondes.fr.

En rapport: Méfiez-vous des amateurs de plage? 5 agents pathogènes qui se cachent dans le sable

C. auris est un champignon qui a été découvert pour la première fois en 2009 chez un patient au Japon. Il a semblé rapidement se répandre dans le monde , apparaissant sur trois continents différents à la même époque. Le microbe peut provoquer de graves infections de la circulation sanguine, en particulier chez les patients qui ont besoin de cathéters, de sondes d’alimentation ou de tubes respiratoires, selon le Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) . Les infections peuvent être difficiles à traiter car le microbe est souvent résistant à plusieurs médicaments antifongiques; et il peut également s’attarder sur les surfaces environnementales. « Quand il entre dans un hôpital, c’est un cauchemar » pour le contrôle des infections, a déclaré Casadevall. En 2019, le CDC a déclaré C. auris une « menace urgente » pour la santé publique .

Bien que des espèces apparentées aient été détectées dans les plantes et les milieux aquatiques, C. auris n’a pas été trouvé dans les milieux naturels. Casadevall et ses collègues ont déjà émis l’hypothèse que l’augmentation des températures due à changement climatique peut avoir causé C. auris pour s’adapter à des températures plus élevées dans la nature, et ainsi permis au champignon de faire le saut aux humains, dont la normale température corporelle est généralement trop chaud pour que la plupart des champignons puissent survivre.

Inspiré par cette hypothèse, l’auteur principal de l’étude Anuradha Chowdhary, mycologue médical à l’Université de Delhi, en Inde, et ses collègues ont analysé des échantillons de sol et d’eau prélevés sur huit sites autour des îles Andaman, un archipel tropical éloigné entre l’Inde et le Myanmar.

Les chercheurs ont isolé C. auris à partir de deux sites: une zone humide de marais salé où pratiquement personne ne va jamais, et une plage avec plus d’activité humaine.

Le C. auris Les isolats de la plage étaient tous multirésistants et étaient plus étroitement liés aux souches observées dans les hôpitaux par rapport aux isolats trouvés dans le marais, a déclaré Chowdhary dans un communiqué.

Un isolat trouvé dans le marais n’était pas résistant aux médicaments et a grandi plus lentement à des températures élevées que les autres isolats. Cette découverte suggère que cet isolat pourrait être une souche «plus sauvage» de C. auris, celui qui ne s’était pas encore adapté aux températures corporelles élevées des humains et d’autres mammifères, a déclaré Casadevall.

L’étude apporte un certain soutien à l’hypothèse du réchauffement climatique car, d’abord et avant tout, elle a identifié C. auris dans un environnement naturel, ce qui est une exigence de l’hypothèse, a déclaré l’éditorial. De plus, l’isolat «plus sauvage» pourrait être un chaînon manquant entre les C. auris et ceux qui causent des infections dans les hôpitaux.

Pourtant, l’étude ne prouve pas que C. auris vit naturellement sur les îles Andaman, ou qu’il y est originaire. Il est possible que le microbe ait été introduit par des personnes, en particulier sur le site de la plage qui avait plus d’activité humaine. En outre, certains chercheurs se sont demandé si le microbe pouvait avoir été transporté par les courants océaniques depuis des zones où des déchets humains ont été déversés dans l’eau jusqu’aux rives des îles Andaman, a déclaré Casadevall.

Les nouvelles découvertes inciteront probablement plus de chercheurs à rechercher C. auris dans les environnements naturels, et pour comparer les souches sauvages avec celles des hôpitaux, a déclaré Casadevall. Des études pourraient également examiner si C. auris les isolats avec moins de tolérance à la chaleur pourraient « évoluer » dans un environnement de laboratoire pour se développer à des températures plus élevées, fournissant ainsi plus de soutien à l’hypothèse du réchauffement climatique, a déclaré l’éditorial.

S’il est effectivement démontré que C. auris provenait de la nature et que le réchauffement climatique était un facteur dans son saut vers les humains, les chercheurs craignent que davantage d’agents pathogènes puissent faire le même saut. De nombreux organismes fongiques sont nocifs pour les insectes et les amphibiens, mais pas pour les humains en raison de notre température corporelle élevée, a noté Casadevall.

« Si cette idée est validée … nous devons commencer à cartographier davantage de ces agents pathogènes afin de ne pas être surpris », comme nous avons été surpris par le nouveau coronavirus, a déclaré Casadevall.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.