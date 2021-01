Une suite de Cloverfield est en préparation

« Une créature de la taille d’un gratte-ciel descend sur la ville, laissant la mort et la destruction dans son sillage. À l’aide d’une caméra vidéo portable, les amis enregistrent leur lutte pour survivre alors que New York s’effondre autour d’eux. »

Les abonnés peuvent s’attendre aux goûts de la comédie d’action Avis rouge, avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot, satire politique Ne cherchez pas, mettant en vedette Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et Ariana Grande, et un drame Cowboy en béton, avec Idris Elba.

Annonçant l’ardoise exceptionnelle, Netflix a déclaré: « Nous commençons 2021 en beauté. La programmation de cette année surprendra et ravira les cinéphiles du monde entier avec des films de cinéastes primés, dont Jane Campion ( Le pouvoir du chien ), Paolo Sorrentino ( La main de Dieu ) et Adam McKay ( Ne lève pas les yeux).

« Nous vous proposons une année de films remplis de plus de choses que nous savons que nos membres adorent – les zombies (Armée des morts), cowboys (Plus ils tombent, Cowboy en béton) et la romance du lycée (y compris l’aboutissement de la À tous les garçons et Le stand des baisers trilogies).