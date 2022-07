Une suite créée par des fans de Half-Life : Opposing Force Called Half-Life : Through The City est sortie avec une démo

Le suivi prévu par les fans de Demi vie: Opposing Force, Half-Life: Through The City propose une démo mise à disposition par le moddeur Kajlo.

Le premier chapitre du mod Half-Life: Through The City, qui ajoute 20 à 40 minutes de jeu à Half-Life 2: Episode Two, est inclus dans cet échantillon.

Conformément à la description du mod : Adrian Shepard est réveillé par le G-Man et envoyé à City 17 au début de la Rébellion 20 ans après la catastrophe de Black Mesa.

Shepard rencontrera un groupe de rebelles qui l’aideront dans son objectif en cours de route, et il pourra même rendre visite au dernier membre de la Race X encore en vie sur Terre.

Plus intrigant, l’équipe de modding derrière Through the City a également été en mesure de rassembler un casting légitime d’acteurs de Half-Life. Le mod mettra en vedette deux acteurs de la voix qui sont déjà apparus dans le monde Half-Life.

Pour le mod, Harry S. Robins, qui a incarné Isaac Kleiner dans chacun des jeux canoniques Half-Life à ce jour, apparaîtra également, tout comme Lani Minella, qui jouait auparavant Colette Green dans Half-Life: Decay.

C’est sans aucun doute la chose la plus proche d’une suite d’Opposing Force que nous allons obtenir, et tout semble avoir été fait de manière très professionnelle. Eh bien, en plus de la suite déjà publiée d’Opposing Force.

Les joueurs dévoués de Half-Life peuvent se souvenir de Prospekt, un Demi vie 2 disponible sur Steam, et dans lequel Shephard est envoyé à Nova Prospekt pour aider Gordon à s’échapper de la prison à sécurité maximale du Combine.

Prospekt a reçu l’approbation officielle de Valve pour utiliser la licence Half-Life 2 et ses débuts en tant que jeu commercial, ce qui le rend aussi officiel qu’une suite d’Opposing Force peut l’être sans être créée par Gearbox. Cette approbation s’appliquait également à Black Mesa.