Une structure de 900 tonnes brisée: dans cette vidéo, ils ont capturé l’effondrement complet d’Arecibo sous différents angles

L’Observatoire d’Arecibo est déjà de l’histoire. Le deuxième plus grand radiotélescope au monde s’est effondré il y a quelques jours, mettant ainsi fin à sa vie et à sa possibilité de réparation. La rupture de différents câbles a conduit à cela et d’une certaine manière c’était quelque chose que les ingénieurs attendaient déjà. Maintenant, quelques jours plus tard, nous pouvons voir une vidéo spectaculaire qui montre le moment où les câbles se cassent suspension et détruire toute la structure.





La National Science Foundation des États-Unis a publié une vidéo dans laquelle vous pouvez voir effondrement dramatique du radiotélescope sous différents angles. Les derniers instants de ce qui fut le plus grand radiotélescope du monde. L’événement fatidique s’est produit le 1er décembre 2020:

Rappelons-nous que l’Observatoire d’Arecibo s’est effondrée en raison des différents dommages qu’elle a subis l’année dernière. En août, il a subi la rupture du premier câble principal qui maintenait le récepteur de l’observatoire en suspension juste au-dessus de l’antenne. Plus tard, à la mi-novembre, un deuxième câble s’est cassé en raison des contraintes causées par l’absence du premier câble.

Dix jours après la rupture du deuxième câble, l’organisation a décidé de le démolir car il était trop dangereux à réparer. Dix jours plus tard les lois de la physique s’occupaient de faire le travail.

Recevoir et envoyer des signaux au bord de la Voie lactée

Au-delà du caractère spectaculaire de l’observatoire du fait de sa taille ou de l’effondrement qu’il a subi, a été pertinent pour sa contribution scientifique. Mesurant plus de 300 mètres de diamètre, la parabole du radiotélescope a réussi à capturer des rafales de milliers d’années-lumière de nous. En raison de sa taille et de son isolement de la population, il parvient à capturer des sursauts radio qui seraient autrement impossibles à détecter.

Mais non seulement il a écouté, il il a également envoyé des signaux. Dans un acte de démonstration de ses capacités lors de son inauguration, il a envoyé un message aux confins de la galaxie. C’est le fameux Message d’Arecibo, un code de base qui essaie d’encapsuler les informations les plus importantes sur qui nous sommes, où nous sommes et ce que nous voulons.

Bien que nous n’ayons plus l’Observatoire Arecibo à Porto Rico, La Chine a été chargée de la remplacer. Avec son radiotélescope FAST de 500 mètres de diamètre, il parvient à avoir plus de puissance et à capter de meilleurs signaux. Cette même année, elle fut en fait inaugurée et devint automatiquement la plus grande structure astronomique faite par l’homme. Si cela dure six décennies comme l’Observatoire d’Arecibo, nous pouvons être heureux.

Via | Engadget