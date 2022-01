Une strip-teaseuse révèle quels clients célèbres seraient de terribles bennes

Une strip-teaseuse a apparemment révélé quelles célébrités de premier plan sont les meilleures et les pires bascules du club où elle travaille.

TikToker Amanda DiMeo, 26 ans, a publié deux vidéos distinctes sur son compte dans lesquelles elle a passé en revue une liste de célébrités de premier plan qui ont fréquenté le club dans lequel elle travaille, qui ont soit laissé des pourboires incroyablement généreux, soit aucun.

« Je suis danseur depuis un peu plus de six ans. J’ai travaillé dans tout le pays, donc j’ai un petit aperçu des célébrités du club de strip-tease », a expliqué DiMeo dans sa vidéo.

Selon DiMeo, Drake est incroyablement généreux envers les danseurs des clubs.

« Il vous fait prendre un sac en plastique et ramasser cet argent », a déclaré DiMeo. « Je n’ai pas gagné d’argent avec lui personnellement, mais je connais des gens qui l’ont fait. »

DiMeo a ensuite complimenté Usher, bien qu’elle ait noté que la chanteuse n’avait pas dépensé d’argent pour les danseurs eux-mêmes.

« Il n’a pas vraiment jeté d’argent sur l’une des filles ni ne voulait faire quoi que ce soit avec l’un des danseurs, nécessairement », a révélé DiMeo. « Mais il n’avait que quelques centaines de dollars sur sa note qu’il devait payer, et il a fini par donner à la serveuse un pourboire d’un peu plus de 2 000 €. »

DiMeo a également fait l’éloge du duo de rap, Rae Sremmurd, composé de Slim Jxmmi et Swae Lee.

DiMeo a déclaré que même si le duo avait été payé pour se produire au club de strip-tease où elle dansait, « ils ont quand même jeté beaucoup d’argent sur toutes les filles et ont montré de l’amour à tout le monde », ce que DiMeo a trouvé « vraiment cool ».

La première vidéo de célébrités qui donnent un bon pourboire dans le club a tellement bien fonctionné que DiMeo en a fait une deuxième partie, parlant strictement des célébrités qui n’ont pas donné de pourboire aussi généreusement.

À l’époque où Jennifer Lopez et Alex Rodriguez étaient encore en couple, le couple s’est arrêté au club de strip-tease où travaillait DiMeo et n’a laissé aucun argent pour les danseurs.

« J-Lo et A-Rod sont entrés dans le club, ont fait une chambre avec la danseuse et ne lui ont même pas donné de pourboire », a déclaré DiMeo. « C’était quand je travaillais à New York et qu’elle était sur le point de tourner le film » Hustlers « , alors je pense seulement qu’elle est allée dans le club pour se renseigner sur les strip-teaseuses. »

Une autre célébrité sur la liste de DiMeo était la star de télé-réalité Scott Disick, qui n’a pas dépensé d’argent au club, bien que DiMeo ait noté qu’il était tard et que Disick était probablement en état d’ébriété.

«Il n’a pas dépensé d’argent dans le club de strip-tease. Il semblait également très éclairé et il était environ 4h30 du matin », a-t-elle affirmé. « Alors je ne sais pas, c’est peut-être pour ça. »

DiMeo a également mentionné le rappeur Lil Uzi Vert, qu’elle a rencontré dans le club où elle travaillait il y a six ans, avant qu’Uzi Vert ne devienne célèbre. Elle a affirmé qu’il avait demandé à une serveuse de la tirer de la scène et de venir dans sa section.

« Il disait comment il allait être cette énorme, grande star du rap, bla, bla, bla », se souvient-elle. « Je ne l’ai pas cru. Il n’a pas dépensé d’argent… C’était comme en 2014/2015, donc il n’avait que 100 000 abonnés sur Instagram. Je ris un peu de celui-ci parce qu’il a fini par être un grand rappeur.

Histoires connexes de YourTango :

DiMeo a également parlé du rappeur Meek Mill, qui n’a donné de pourboire à personne au club, pas même aux serveuses qui lui ont servi à manger.

« Meek Mill entre dans le club, commande de la nourriture, ne donne de pourboire à aucune des filles, ne donne même pas de pourboire à la serveuse de cocktail ou à la serveuse de nourriture », a-t-elle déclaré. « Même pas la serveuse pour servir sa nourriture. Pas cher? »

Toute l’équipe des Baltimore Ravens a également fait partie de la liste, DiMeo se rappelant comment ils sont tous entrés « et n’ont pas dépensé d’argent et étaient super agressifs ».

Assurez-vous de donner un pourboire à vos barmans et à vos serveurs, les gens!

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.