Une stratégie révolutionnaire de prévention de la dengue passe un énorme test

Infecter les moustiques avec une espèce spécifique de bactéries peut les protéger des virus de la dengue, et à mesure que les bactéries se propagent à plus de moustiques, de moins en moins peuvent transmettre la dengue aux humains.

Développée par le World Mosquito Program (WMP) à but non lucratif, cette stratégie révolutionnaire pour prévenir la dengue vient de passer un grand essai clinique à Yogyakarta, en Indonésie, L’Atlantique a rapporté . L’essai a montré comment infecter les moustiques avec Wolbachia Les bactéries pourraient réduire l’incidence de la dengue d’environ 77 % dans les régions traitées de la ville, selon un rapport publié jeudi 10 juin dans Le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre .

« Cela fournit l’étalon-or de la preuve que Wolbachia est une intervention très efficace contre la dengue », a déclaré à The Atlantic Oliver Brady, un expert de la dengue à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui n’a pas participé à l’étude. « Il a le potentiel de révolutionner la lutte contre les moustiques.

Pour l’essai, l’équipe a divisé une zone de 10 miles carrés (26 kilomètres carrés) de Yogyakarta en 24 grappes et a libéré des conteneurs d’œufs de moustiques chargés de bactéries dans la moitié des grappes, Le magazine Science a rapporté . Ils ont ajouté plus d’œufs aux grappes toutes les deux semaines pendant 18 à 28 semaines. Dix mois après le début des lâchers, après que la bactérie a commencé à se propager aux populations locales de moustiques, la prévalence des bactéries chez les moustiques des 12 grappes traitées a grimpé jusqu’à 80 % ou plus.

La bactérie elle-même est une espèce appelée Wolbachia pipientis, dont les scientifiques savent qu’il infecte naturellement de nombreux insectes et peut bloquer la dengue virus de la réplication, a rapporté The Atlantic. Cependant, la bactérie n’infecte généralement pas Aedes aegypti les moustiques, principaux vecteurs de la dengue. Il a fallu environ une décennie de travail, mais les scientifiques ont finalement trouvé comment obtenir une souche spécifique de la bactérie, appelée wMel, pour survivre et se multiplier dans A. aegypti des œufs. Une fois nés, les moustiques qui en résultent portent toujours la bactérie.

Comme Wolbachia les bactéries se sont rapidement propagées parmi les moustiques, le taux de nouveaux cas de dengue a chuté parmi les habitants de Yogyakarta, ont découvert les organisateurs de l’essai. L’équipe avait recruté des participants à l’étude et les avait surveillés pour de nouveaux cas de fièvre ; parmi ceux qui ont de la fièvre, seulement 2,3% ont été testés positifs pour le virus de la dengue dans les grappes traitées, contre 9,4% de ceux des zones de contrôle, a rapporté Science. Cela représente une réduction de 77% des infections.

De plus, le traitement était également lié à une réduction de 86 % des hospitalisations pour la dengue. « C’est vraiment le gros problème », a déclaré à Science Cameron Simmons, chercheur en maladies infectieuses à l’Université Monash de Melbourne et chercheur au WMP, qui a mené la nouvelle étude. « C’est le poids de l’hospitalisation… qui étire vraiment les systèmes de santé. »

Les conducteurs d’essai lâchent maintenant plus de moustiques dans les régions densément peuplées de Yogyakarta qui n’étaient pas incluses dans l’essai. S’ils peuvent couvrir leurs zones ciblées d’ici 2022, comme prévu, leurs efforts devraient prévenir 10 000 infections de la dengue chaque année, a déclaré Katherine Anders du WMP à The Atlantic.

