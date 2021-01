Une statue de femme mystérieuse avec une coiffe semblable à celle de Star Wars trouvée au Mexique

Une statue vieille de 500 ans d’une femme mystérieuse portant une grande coiffe de type « Star Wars » a été découverte dans le centre du Mexique, selon l’Institut national mexicain d’anthropologie et d’histoire (INAH).

La statue de calcaire de 6,5 pieds de haut (2 mètres) représente une jeune femme vêtue de vêtements et de bijoux élaborés, y compris un pendentif circulaire, appelé «oyohualli», sur un collier épais; boucles d’oreilles en forme de pompon; et une coiffe qui rivalise avec l’ornementation de tête de « Star Wars » Ahsoka Tano , un ancien apprenti Jedi devenu guerrier dans la série de science-fiction.

Tout comme Ahsoka Tano, cette femme mystérieuse a peut-être joué un rôle clé à son époque. La statue représente probablement une femme d’élite, « peut-être une règle, en raison de sa posture et de ses vêtements, plutôt qu’une divinité », María Eugenia Maldonado Vite, archéologue au Centre INAH Veracruz qui dirige les fouilles, dit dans un communiqué (traduit de l’espagnol).

Des agriculteurs locaux ont trouvé la figure dans un champ d’agrumes de la ville de Hidalgo Amajac, dans l’État mexicain de Veracruz, le 1er janvier. La statue date probablement de la fin de la période postclassique (1450-1521) et présente des caractéristiques rappelant la culture huastèque. , un groupe de personnes sur la côte mexicaine du golfe qui vivait dans un carrefour précolombien pour les cultures, les arts et le commerce. La découverte de ce qui était probablement un dirigeant féminin important « confirme[s] la participation active des femmes au pouvoir dans la structure sociale et politique de Huastec », a déclaré Alejandra Frausto Guerrero, secrétaire mexicaine à la culture, dans le communiqué.

La statue de calcaire mesure près de 60 centimètres à son point le plus large et environ 10 pouces (25 cm) d’épaisseur, a déclaré Maldonado Vite. Le fond de la statue a une «pointe», qui a permis à la figure féminine d’être placée debout dans le sol.

Le visage de la femme semble surpris; ses yeux et sa bouche sont grands ouverts. Ces yeux « doivent avoir été remplis d’incrustations d’obsidienne ou d’une autre pierre », a déclaré Maldonado Vite. La sculpture représente la femme portant une chemise à manches longues et une jupe longue, mais ses pieds sont nus.

Image 1 sur 6 Le bas de la statue a une pointe en bas, ce qui signifie que la statue pourrait être placée debout dans le sol. (Crédit d’image: María Eugenia Maldonado Vite) Image 2 sur 6 Les yeux de la femme avaient probablement autrefois des incrustations d’obsidienne. (Crédit d’image: María Eugenia Maldonado Vite) Image 3 sur 6 La statue de calcaire mesure 2 mètres de long. (Crédit d’image: María Eugenia Maldonado Vite) Image 4 sur 6 La statue représente la femme portant un collier, des boucles d’oreilles et une grande coiffe. (Crédit d’image: María Eugenia Maldonado Vite) Image 5 sur 6 L’équipe de fouille se tient à côté de la statue. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de la municipalité) Image 6 sur 6 La statue représente une fusion de différentes traditions artistiques. (Crédit d’image: María Eugenia Maldonado Vite)

L’emplacement de la statue entre les sites archéologiques du Aztèque Tochpan (Tuxpan) et le Huastec Castillo de Teayo suggèrent qu’il a des racines dans les deux cultures. On pense que la plupart des sculptures Huastec représentent des divinités liées à Tlazoltéotl , une déesse aztèque mère de la Terre également connue pour son impureté sexuelle et son comportement pécheur, a déclaré Maldonado Vite. Les représentations de Tlazoltéotl montrent souvent la déesse arborant un anneau dans le nez et portant des fuseaux avec des glands de coton sur sa coiffure, a-t-elle déclaré.

« Le style de la jeune femme d’Amajac est similaire aux représentations des déesses huastèques de la Terre et de la fertilité, mais avec une influence externe, peut-être [the indigenous group] Nahua, comme on peut le voir dans l’orbite incrustée – une caractéristique qui n’appartient pas à la sculpture classique Huasteca « mais de la tradition artistique d’une autre culture. Maldonado Vite a dit. » En outre, le tissu que les femmes Huastec présentent devant la jupe est toujours lisse, et celui-ci a un ornement de nœuds et de rubans dessus. «

Les archéologues prévoient d’étudier plus avant la statue, ainsi que le verger où elle a été trouvée. Jusqu’à présent, ce site n’était pas connu des archéologues, mais lors de sa visite là-bas, Maldonado Vite a remarqué de petites structures à proximité qui pourraient être des bâtiments résidentiels précolombiens, a-t-elle déclaré.

Cette femme est loin d’être la seule femme leader précolombienne connue. « Il existe un certain nombre de représentations préhispaniques de femmes d’élite et de femmes dirigeantes ailleurs, mieux connues parmi les Maya classique mais aussi dans les bas-reliefs zapotèques classiques et les codex mixtèques postclassiques », Susan Gillespie, professeur d’anthropologie à l’Université de Floride, a déclaré à l’Associated Press (AP).

En fait, «les documents aztèques de l’époque coloniale mentionnaient des femmes« dirigeants »ou du moins des détenteurs de la couronne à transmettre à leurs successeurs», a déclaré Gillespie. Les femmes étaient très appréciées dans les cultures précolombiennes, et ce n’est qu’après la conquête européenne que les femmes ont perdu leur statut.

Cela dit, on ne sait pas si la statue de « Star Wars » de la femme d’élite est significative, ou même si elle est correctement identifiée, a déclaré Gillespie. «L’archéologie fonctionne mieux avec des occurrences répétées, pour montrer un modèle», a-t-elle déclaré à l’AP.

Pour l’instant, les propriétaires du verger d’agrumes s’accrochent à la sculpture, mais l’INAH prévoit de discuter prochainement de l’avenir de la statue avec les propriétaires.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.