Une station nudiste française queer voit une augmentation des cas de coronavirus

Des naturistes marchent sur une plage du Cap d’Agde vers 1980 à Agde, France. (Sonia Moskowitz / Images / Getty)

Le Cap d’Agde, une station balnéaire nudiste en France populaire auprès de la communauté LGBT +, a connu un pic «très inquiétant» d’infections à coronavirus.

La plage sur la côte méditerranéenne de la France fait “partie de la plus grande station naturiste d’Europe et tristement célèbre pour ses manigances torrides sur la plage”, selon un hôtel.

La plage du Cap d’Agde est officieusement divisée en sections pour les familles, les libertins (ou échangistes) et les gays, selon les critiques de Tripadvisor, et un adepte de la plage a déclaré: “ Beaucoup de plaisir dans l’eau (principalement hétéro) et dans le sable dunes (principalement gay). »

A côté de la plage se trouve un immense bâtiment circulaire qui abrite le camp du Cap d’Agde, un village nudiste.

La station naturiste attire des dizaines de milliers de personnes par jour en été, environ 10 à 20% des visiteurs étant LGBT +, selon Nation LGBTQ.

Mais cette semaine, en deux séries de tests, 95 personnes sur 490 testées au Cap d’Agde ont eu un résultat positif au COVID-19, un taux d’infection de 30%.

Cinquante autres cas ont été recensés parmi les visiteurs qui sont rentrés chez eux, un pic que les responsables de la santé qualifient de «très inquiétant». Une autre série de tests est actuellement en cours d’analyse.

Le directeur général de la régie de la santé d’Occitanie, Pierre Ricordeau, a insisté pour que tous les visiteurs de la station portent des masques, même s’ils en portent peu d’autre.

Selon Reuters, Ricordeau a déclaré: «Il y a des infections partout, y compris parmi les personnes qui ne sont pas libertines.

«Le message est le même pour tout le monde: portez un masque, lavez-vous les mains et pratiquez la distanciation sociale, que vous soyez libertin ou non libertin.

Les autorités de la région ont ordonné aux habitants du camp du Cap d’Agde de porter des masques et d’éviter les rassemblements de plus de 10 personnes. Les exemptions sur les ouvertures de discothèques ont également été supprimées.

L’épidémie dans la station nudiste survient alors que la France a signalé dimanche près de 5000 nouveaux cas de coronavirus, un record depuis la fin du verrouillage.