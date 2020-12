Une star furieuse accuse la BBC «  d’encourager l’élevage de chiots  »

Paul O’Grady a exhorté la BBC à abandonner le documentaire sur «l’élevage de chiots» (HGL / GC / Getty)

Paul O’Grady a ajouté sa voix à la critique grandissante d’un documentaire «irresponsable» de la BBC3 sur les jeunes élevant des chiots dans un but lucratif.

Le prix des chiots a plus que doublé pendant le verrouillage du coronavirus, les chiens coûtant près de 1900 € en moyenne. La BBC envisage d’explorer cette tendance dans l’émission, Mes chiots me rendront-ils riche?, qui suit les éleveurs de chiens dans la construction de leur entreprise.

Le documentaire est toujours en production mais a déjà déclenché une réaction furieuse au milieu des craintes qu’il pourrait «transformer les chiots en distributeurs automatiques de billets», les organismes de bien-être animal avertissant que les prix élevés pourraient encourager la contrebande, le vol de chiens et «l’élevage de chiots».

Le célèbre amoureux des chiens Paul O’Grady a rejoint les nombreuses célébrités qui s’inquiètent de la décision de la BBC de diriger l’émission.

« Ce genre de c ** p n’encourage que l’élevage de chiots et j’espère seulement que la BBC reprendra ses esprits et la déchargera immédiatement », a déclaré la personnalité de la télévision gay sur Instagram.

«C’est un peu inquiétant quand les étincelles lumineuses de BBC3 pensent que c’est un visionnage approprié. Vous ne gardez pas un chien pour gagner de l’argent. J’ai vu ce que fait une reproduction excessive et c’est pitoyable. Honte à toi. »

O’Grady est un ambassadeur de Battersea Dogs and Cats Home, ayant travaillé en étroite collaboration avec le refuge pour son émission de télé-réalité Paul O’Grady: Pour l’amour des chiens.

Son message a étiqueté l’association caritative pour les animaux, qui s’est associée au Dogs Trust, à la British Veterinary Association et à la RSPCA pour demander à la BBC d’abandonner le spectacle.

L’acteur Peter Egan, l’auteure Jane Fallon et le lecteur de nouvelles Jan Leeming font partie des célébrités à exprimer des objections, tandis qu’une pétition demandant que le documentaire soit abandonné a maintenant atteint plus de 97 000 signataires.

La BBC a défendu l’émission controversée en disant le miroir: «Ce documentaire d’observation ne glorifie pas l’élevage canin, il examine de manière responsable l’augmentation croissante des jeunes qui entrent dans l’entreprise et souligne l’importance d’un bon bien-être animal, de la formation et des licences.

«L’équipe de production travaille en étroite collaboration avec des experts en animaux tout au long pour informer le public de ce qui constitue une bonne et une mauvaise pratique.»