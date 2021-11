Une star est née : quel casting l’a fait le mieux ?

La première fois le Une star est née L’histoire a atteint le grand écran en 1937. Le film en technicolor a été réalisé par William A. Wellman et mettait en vedette la célèbre actrice Janet Gaynor aux côtés de Fredric March.

Le scénario avait quatre scénaristes, dont Dorothy Parker et son mari et partenaire d’écriture Alan Campbell. Unique pour l’époque en ce sens qu’il montrait une histoire rocailleuse à Hollywood plutôt que de chercher du matériel source ailleurs, le film a reçu d’excellentes critiques pour son intrigue inédite et ses performances stellaires.

Puis, en 1954, le scénario a été ramené pour une autre itération, cette fois avec Judy Garland dans un retour en carrière, face à l’acteur anglais James Mason. Garland et le film ont de nouveau reçu des critiques élogieuses, ouvrant la voie à un nouveau dragage du script en 1976, cette fois pour que le duo Barbra Streisand-Kris Kristofferson prenne les rênes.

La version des années 1970 était plus audacieuse dans son sujet déjà audacieux, et les critiques ont estimé qu’il s’agissait d’un véhicule pour le chanteur, plutôt que d’une intrigue autonome réussie. La voix de Streisand portait le film, plutôt que sa performance d’actrice, ou les performances du reste de la distribution. Bien qu’il s’agisse d’un énorme succès au box-office, les critiques l’ont jugé lamentablement bas, contrairement aux deux premiers films et au film qui a suivi.

En 2018, Bradley Cooper a réalisé et joué dans la version la plus récente du film aux côtés de la sensation pop mondiale Lady Gaga. Prenant les libertés les plus créatives, le film de 2018 s’est éloigné des trois versions précédentes dans sa musique et son intrigue, tout en faisant un clin d’œil aux films qui l’ont précédé.

Bien que chaque film ait ses forces et ses faiblesses, le fait qu’il ait été reproduit si souvent témoigne de la puissance de l’histoire centrale. Les téléspectateurs de toutes les générations peuvent se connecter aux thèmes de la célébrité et de la dépendance, et adorer regarder l’arc de l’étoile centrale d’être arraché de l’obscurité pour devenir une sensation musicale.

Avec certaines des plus grandes stars de leur temps – même les plus grandes stars de l’histoire du cinéma – reprenant le rôle d’Esther (Ally dans le remake de 2018), il n’est pas étonnant que chaque film continue de peser lourd dans l’histoire du cinéma. Néanmoins, si l’on essayait de décider quelle version choisir comme meilleure représentation définitive du drame, uniquement basée sur les performances de la distribution dans son ensemble, un gagnant clair émerge. La valeur de la production et le travail de la caméra comptent pour une grande partie de l’expérience cinématographique, mais rien ne fait ni ne brise un film comme la force des acteurs qui lui donnent vie.

Ainsi, après près d’un siècle et quatre tentatives, il est temps de classer quels Une star est née le casting a été le plus réussi. Voici toutes les versions du conte classique mélangeant les genres, classées de la pire à la meilleure.

4 Une star est née (1976)

Dans la version 1976 du film, Kris Kristofferson est tout sauf sympathique. Une rock star alcoolisée avec des qualités de rédemption apparemment nulles, son comportement envers le personnage de Streisand est à la limite de la misogyne. Son personnage manque de toute douceur à l’exception d’une tendre scène de baignoire devenue plus tard emblématique, dans laquelle il laisse Streisand se peindre le visage avec son maquillage.

Alors qu’il s’agissait de l’un des films les plus rentables de l’année, se rattachant peut-être à la star de Streisand et à l’héritage des films qui l’ont précédé, le drame musical tragique laissait beaucoup à désirer. Le casting de soutien comprend Gary Busey, Paul Mazursky et Joanne Linville, bien qu’aucun n’ait eu de performances percutantes. Streisand a sans aucun doute les tuyaux pour réussir quoi que ce soit, mais les chansons elles-mêmes n’étaient pas mémorables non plus, malgré l’épreuve du temps.

3 Une star est née (1937)

Révolutionnaire en son temps pour être la première histoire faite par Hollywood sur Hollywood, la première Une star est née peut sembler extrêmement daté pour le public moderne, mais il est toujours difficile de surpasser en termes de puissance pure dans les performances. Janet Gaynor et Fredric March racontent vraiment l’histoire déchirante de la relation troublée d’une starlette montante avec un has-be alcoolique qui finit par se suicider, la laissant ramasser les morceaux. C’est d’autant plus impressionnant qu’ils n’avaient aucun film antérieur comme matériau source sur lequel baser leurs performances, comme ils l’ont fait en premier, n’ayant aucune idée du phénomène que le film deviendrait.

2 Une star est née (1954)

Judy Garland est absolument éblouissante en tant que starlette hollywoodienne en herbe découverte par l’ancienne star en déclin, interprétée par James Mason. Les rythmes de l’histoire, qui se déroulent sur trois heures d’exécution, parviennent à présenter une grande variété, fluctuant de manière transparente de moments doux à tragiques et vice-versa.

Alors que Garland traversait ironiquement bon nombre des mêmes problèmes que le personnage masculin principal pendant le tournage, beaucoup disent que c’était l’une des meilleures performances de la légende hollywoodienne de tous les temps. On ne peut qu’imaginer qu’elle a puisé dans son expérience personnelle pour donner vie à son personnage complexe.

1 Une star est née (2018)

Bradley Cooper et Lady Gaga ont adapté le classique intemporel en un film pour l’ère moderne. Changeant les noms des personnages et bon nombre des principaux points de l’intrigue pour avoir un sens en tant qu’histoire contemporaine, ils ont également donné à la musique une mise à jour bien nécessaire.

Avec des vers d’oreille comme « Shallow », ainsi que la magnifique interprétation de « La Vie en Rose » par Lady Gaga, le duo a vraiment rendu justice au genre musical, contrairement au précédent redémarrage de 1976. La chimie inattendue entre les deux, magnifiquement représentée dans une myriade de moments tendres avec des gros plans intimes contrastant avec les vues panoramiques des performances musicales sur scène des stars, est de loin la meilleure de la collection. De plus, le casting de soutien était étoilé et sans faille, avec tout le monde, d’Andrew Dice Clay, qui jouait le père de Lady Gaga, à Dave Chappelle, qui jouait l’ami de Cooper, à Sam Elliot, qui jouait le frère aîné de Cooper, à bord.