Une star du porno gênée par son petit pénis envisage une intervention chirurgicale pour l’allonger

Une star du porno gênée par la taille de son pénis envisage de se faire opérer pour l’agrandir, et il participe à la nouvelle émission d’E4 pour voir à quoi cela ressemblerait.

Cependant, il n’est pas satisfait de son corps car il pense que son pénis est trop petit par rapport à ses co-stars de films pour adultes, beaucoup d’entre eux se vantant d’avoir quelque chose de plus de deux fois plus long entre leurs jambes.

Dans sa quête d’un « pénis de star du porno », Steven envisage de passer sous le bistouri et de se faire opérer pour augmenter la longueur de son pénis, bien qu’il veuille savoir à quoi il ressemblera avant de signer une opération.

Puisqu’il veut être « plus que moyen », il participe à la nouvelle émission de l’E4 Envoyer des nus : SOS corpsdans lequel les utilisateurs obtiennent des avatars de leur propre corps nu pour tester les modifications qu’ils souhaitent apporter.

Debout devant plus de 100 caméras pour générer une image aussi précise que possible de leur corps, les personnes qui participent à l’émission se voient ensuite présenter à quoi elles ressembleraient avec les modifications corporelles qu’elles espèrent.

Les images avant et après de leurs avatars CGI sont ensuite soumises à un panel de 50 étrangers qui votent pour savoir s’ils pensent ou non que l’opération doit avoir lieu.

S’adressant à The Sun, il a déclaré qu’en ce qui concerne l’industrie du porno ces jours-ci, « tout est gonflé à l’extrême et plus gros est le mieux », certaines de ses co-stars ayant un pénis de neuf ou 10 pouces par rapport à ses quatre pouces.