Une star de Marvel publiera un livre sur les régimes alimentaires pour prévenir le changement climatique

L’environnementalisme est devenu monnaie courante à Hollywood et maintenant, l’un des protagonistes de la saga la plus rentable de l’histoire est prêt à apporter sa contribution. La date de sortie n’est pas encore connue.

©IMDBC’est l’un des Avengers originaux.

Il est de plus en plus courant de voir comment les stars de Hollywood Ils décident de s’impliquer dans les questions environnementales, faisant référence au soin des animaux, au changement climatique et à de nombreux autres problèmes. L’un des derniers à le faire fut l’un des principaux artistes du Univers cinématographique Marvel (MCU)qui a annoncé qu’il publierait un nouveau livre pour rendre compte des pratiques qui peuvent être modifiées face au changement climatique.

Selon Date limiteRobert Downey Jr. signé un accord avec Édition Blackstone d’écrire un livre consacré à l’alimentation et à son impact environnemental. Pour l’écrire, vous travaillerez avec Thomas Kostigen, un auteur bien connu avec des livres sur l’environnement à succès. Jusqu’à présent, la date exacte à laquelle l’œuvre sera mise en vente n’a pas été annoncée.

Le poste vedette MCU sera intitulé Cool Food : Effacer votre empreinte carbone une bouchée à la fois (Nourriture fraîche, effaçant votre empreinte carbone une bouchée à la fois). Ce sera la première fois Downey Jr. publier un livre. Dans la production sera également impliqué Équipe Downeyl’entreprise qu’il a fondée avec sa femme, susan downey. Il a été rapporté que l’idée est que le livre présente un guide pour changer les choix alimentaires et ainsi favoriser l’environnement.

L’acteur a déclaré dans un communiqué que l’avenir alimentaire ne nécessite pas « Serrons-nous la main » non plus « Faisons des régimes à la mode ». À cet égard, il a souligné que ce qui est crucial, c’est « un changement de perspective pour découvrir toutes les solutions qui sont en un coup d’œil ». Josh StantonPDG de Pierre noirea assuré qu’il était « fier » s’associer à Robert Downey Jr. et Thomas Kostigen pour « Publier ce livre vital qui démontre qu’en tant qu’individus, nous pouvons avoir un impact énorme avec les aliments que nous choisissons de manger ».

L’héritier de Robert Downey Jr. dans Marvel ?

Avec son départ de MCUaprès que Avengers : Fin de partiedans la saga il y avait un vide qui s’est comblé petit à petit par Tom Holland, qui semblait être le choix évident pour devenir son héritier. Cependant, selon des rumeurs sur Doc étrange 2il semble qu’il y ait un autre acteur prêt à se mettre à sa place : Tom Croisière. Depuis quelque temps, on dit que l’acteur de Mission impossible a été choisi pour jouer Homme de fer supérieurune version diabolique de Tony Stark qui vit dans l’un des nombreux univers qui émergent avec l’arrivée du multivers.

