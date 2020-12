Une star de l’histoire de Noël raconte une histoire malade de l’ensemble qui vous dérangera l’estomac

Une histoire de Noël La star Peter Billingsley a révélé pourquoi il était vraiment malade sur le plateau. Le classique des vacances de 1983 est un incontournable des téléviseurs du monde entier une fois Thanksgiving terminé. Ralphie de Billingsley est l’un des personnages de vacances les plus célèbres de l’histoire, et il veut vraiment une carabine à air comprimé Red Ryder du Père Noël. Il est averti à maintes reprises que la carabine à air comprimé est trop dangereuse et qu’il va « tirer » son œil.

Dans une scène particulière de Une histoire de Noël, Ralphie de Peter Billingsley rêve de protéger sa famille avec sa nouvelle carabine à air comprimé. Dans la séquence de rêve, Ralphie est un shérif qui doit sauver sa famille de Black Bart. En fin de compte, un membre d’équipage a pensé que la scène avait besoin d’un peu de réalisme, alors il a aidé Billingsley, qui n’avait que 12 ans à l’époque. Billingsley avait ceci à dire à propos du tournage de la scène dans une récente interview.

« Eh bien, ils ont complètement merdé … La scène dit qu’il est habillé en shérif. Alors j’ai enfilé le costume. Et le script dit qu’il est en train de chiquer du tabac. Effectivement, l’homme de soutien, qui est responsable du tabac à chiquer, arrive à moi avec une pochette sur laquelle est écrit Red Man. Je ne connais pas la différence, j’ai dit: « Qu’est-ce que je fais avec ça? » Il dit: « Tiens, enfonce-le ici. N’avale pas, crache juste. » Alors, je le fais, nous nous préparons à partir, et environ 15 minutes après, le monde commence à basculer. Je commence à transpirer. Mon estomac commence à me faire mal et je commence à vomir. [Director] Bob [Clark’s] comme, ‘Cut cut. Que diable se passe-t-il?’ Il y avait l’homme des accessoires, «Oh, je lui ai donné Red Man, vous savez. Bob dit: «Qu’est-ce que tu fais? Il a 12 ans! »»

Prendre du tabac directement dans la tête a dû être assez difficile pour le jeune de 12 ans Peter Billingsley. Au moins, il n’avait pas besoin de le garder dans sa bouche trop longtemps. « Alors on a fermé, je vais m’allonger sur le canapé du salon du plateau pendant environ 40 minutes jusqu’à ce que je puisse sortir la merde de mon système », se souvient l’acteur. Heureusement, Billingsley était prêt à partir après s’être allongé un peu.

Quant à ce qu’ils ont fini par utiliser, c’était très différent du vrai tabac à chiquer. «Ensuite, ils ont fait ce qu’ils auraient dû faire plus tôt, quelqu’un a pris un bouquet de raisins secs, les a écrasés ensemble et ensuite mis ça dans ma bouche, pour que j’aie une broche brune», dit Peter Billingsley. «Vous pouvez imaginer, c’était une époque très différente alors. Il m’a juste donné tout droit, l’Homme Rouge à feuilles coupées. On ne sait pas pourquoi ils ne sont pas allés avec les raisins secs en premier lieu, mais le début des années 1980 était une autre époque.

Une histoire de Noël sera certainement perçue différemment cette année par des personnes qui connaissent l’histoire des coulisses de Peter Billingsley. Le film est très probablement diffusé en boucle sur toutes les plateformes de télévision et de streaming d’ici le jour de Noël, il devrait donc y avoir plus d’une chance de voir Ralphie vaincre Black Bart à nouveau. Vous pouvez consulter l’interview de Peter Billingsley sur That Scene avec Dan Patrick Podcast. Vous pouvez voir Ralphie affronter Black Bart ci-dessous.

Sujets: Une histoire de Noël