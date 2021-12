Une star de la série originale Dexter revient dans le dernier épisode de Dexter: New Blood

Alerte spoiler pour le nouvel épisode de Dexter: New Blood.

David Zayas, qui a joué le détective Angel Batista sur l’original Dexter série, est revenu pour représenter le personnage bien-aimé sur la dernière Dexter : sang neuf épisode. Dans le cinquième volet de la mini-série policière, Angel a parlé au chef de la police Angela Bishop (Julia Jones) d’une affaire impliquant plusieurs femmes disparues. À l’insu de Batista, Angela sort actuellement avec son ami de longue date Dexter Morgan. Zayas était dans le casting principal de Dexter pour l’ensemble de ses huit saisons. Dans l’émission suivante, il s’est présenté comme conférencier lors d’une convention d’application de la loi. Bishop s’est tourné vers lui pour obtenir des conseils sur le cas mentionné précédemment.

En septembre, Entertainment Weekly a annoncé qu’un acteur surprise de l’original Dexter la série reviendrait pour le nouveau programme. Cette semaine, Zayas a parlé de ce que le retour du personnage signifiait pour lui dans une interview avec EW. Zayas a expliqué: « Cela m’a rappelé des souvenirs incroyables. C’était tellement amusant d’être de retour. » Une version condensée de l’entretien peut être lue ci-dessous :

ENTERTAINMENT WEEKLY : Quand avez-vous reçu l’appel pour apparaître dans la série d’événements ?

DAVID ZAYAS: Je crois que cela avait commencé quand j’ai reçu un appel de [showrunner] Clyde Phillips. J’ai dit, ‘bien sûr, super. Quand voulez-vous que je sois là-bas ?’

Est-il juste de dire que vous étiez étourdi ?

Je suis toujours étourdi chaque fois que j’obtiens un travail ! Il y a eu beaucoup d’émotions, mais dans l’ensemble, j’étais extrêmement heureux qu’on m’ait demandé de faire partie de ce redémarrage, même si c’est dans une petite capacité.

Attendez donc, cette apparition à l’hôtel où vous faisiez un discours. Est-ce la seule fois où nous verrons Batista ?

Vous allez devoir attendre et voir !

Alors quand on voit Batista, il travaille toujours visiblement à Miami ?

Oui. Il est capitaine maintenant parce qu’il a tant d’années d’expérience.

Il n’a pas perdu de temps à flirter avec Angela.

C’est ce que j’ai aimé dans ce que Clyde a écrit. Batista aime toujours les jolies filles sans connaître leurs intentions. Il a l’habitude de faire ça. Je ne dirais pas qu’il est un bon juge pour choisir quelqu’un qui pourrait peut-être lui convenir. Il devient juste amoureux. Il est vraiment à la recherche d’un lien avec les femmes.

Revenons au final de la saison 8. Qu’avez-vous ressenti par rapport à la façon dont ils ont dit au revoir à votre personnage ?

Il y a toujours des sentiments mitigés, non ? J’ai senti que cela aurait pu être un peu décevant. Vous voulez toujours en faire plus et vous voulez toujours vous impliquer davantage. Je n’ai pas eu autant de problème avec la fin que beaucoup de gens, simplement parce que je pensais qu’il y avait une chance que nous puissions revenir. C’est presque comme si c’était laissé comme ça exprès donc on pouvait revenir. Et dans la finale, Batista voit Dexter commettre quelque chose mais il laisse tomber. Je parle du moment où Dexter prend le stylo et poignarde le gars dans le cou. Moi et Quinn [Desmond Harrington] regardez la vidéo, regardez-vous les uns les autres et nous la laissons simplement comme de la légitime défense alors qu’il est assez évident – quand vous êtes un bon flic – que ce n’était pas le cas. J’ai essayé de négocier moi-même, « pourquoi il laisserait tomber? » Et puis j’ai réalisé que si c’était quelqu’un de proche que je respectais et que j’aimais… je pense que ça pourrait aller dans les deux sens.





Alors, quand vous avez entendu que Showtime apportait Dexter de retour, pensiez-vous « Je le savais? »

Je n’ai pas! Après les premières années [when they didn’t reprise the show after the 2013 finale], j’ai juste pensé que c’était ça. Alors quand j’ai entendu parler de cela, j’ai été très surpris.

Auriez-vous voulu qu’Angel découvre qui était vraiment Dexter ou pensez-vous que c’est mieux pour l’histoire qu’il ne découvre jamais ?

C’est une question difficile à répondre, mais je suppose que je vais dire qu’en fin de compte la vérité va vous libérer. Alors je dirais oui.

Angel a-t-il porté le fedora depuis le premier jour ?

Oui, dès le premier jour. Au début, je n’étais pas flic. J’étais un gars de la médecine légale et peu de temps après, ils ont fait de moi un flic, puis un détective pour me mettre dans plus de scénarios, ce que j’ai apprécié. L’histoire du chapeau était une combinaison de beaucoup de choses. J’ai aimé le look car c’était à Miami et je suis portoricain. J’ai beaucoup d’oncles avec des chapeaux comme ça. Ouais. Très stylisé je voulais mettre ça dans ce personnage.





Bien qu’Angel n’ait pas revu Dexter, il est possible que cela se produise à l’avenir. Avec une durée de 10 épisodes, la saison de Dexter : sang neuf avec Michael C. Hall est déjà à mi-chemin. Les téléspectateurs peuvent voir les nouveaux épisodes de la série sur Showtime le dimanche.





