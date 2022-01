Une star de Game of Thrones n’était pas sûre du spin-off House of the Dragon

in

Le premier spin-off du travail de George RR Martin fera ses débuts cette année sur HBO. Il se déroulera 200 ans avant les événements vus dans la production originale.

©IMDBUne des sorties les plus attendues de l’année.

Il y a encore des gens qui ne se remettent pas de la fin jeu des trônes et est toujours indigné par ce qui a été vu dans la huitième saison, qui n’a pas été à la hauteur du reste de la série. HBO n’a pas perdu espoir dans ce produit et a rapidement commencé à réfléchir aux possibilités d’élargir cet univers. Bien que l’idée de départ était qu’une autre serait la série qui a émergé comme un spin-off, avec Naomi Watts à la tête, celui-là a été annulé et puis il est apparu Maison du Dragon.

Situé 200 ans avant les événements vus dans la production originale basée sur le travail de George RR Martin, Maison du Dragon se concentrera sur la façon dont la montée de les targaryen, dans une production qui promet de montrer à nouveau des dragons. Bien que la date exacte de lancement ne soit pas claire, on sait qu’elle pourra être vue bientôt puisqu’elle arrivera dans le courant de 2022.

L’un de ceux qui en ont parlé était Pierre Dinklagequoi dans jeu des trônes était chargé de faire vivre Tyrion Lannister. Lors d’un entretien avec Marc Brun Sur son podcast, il a déclaré : « Je pense que ça va être un très bon spectacle. ». L’artiste a rappelé que le réalisateur et le producteur ont travaillé avec lui sur la série originale, il est donc clair qu’ils comprennent comment cette fiction doit être traitée.

Cependant, il a critiqué HBO pour jouer la sécurité et ne pas chercher de nouvelles idées. «Ils ont pris un risque avec notre émission. C’était un début lent, mais pourquoi ne recommencent-ils pas? Ce n’est pas un risque. C’est quelque chose qui a fait ses preuves. »affirmé Dinklagequi a également reconnu que les fans n’approuvaient pas la fin parce que « ils ne voulaient pas dire au revoir » de leurs personnages adorés, qu’ils accompagnaient depuis 2011.

La série que Peter Dinklage aime

Dans l’entretien avec Marc Brun, Dinklage et le conducteur a discuté de ce qui avait été l’un des derniers risques pris par HBO. Là, ils ont reconnu Succession comme l’un des grands paris du signal, et l’acteur de jeu des trônes Il a reconnu que c’était l’un de ses favoris. L’histoire centrée sur la puissante famille roy a lancé sa troisième saison cette année et a déjà le feu vert pour commencer à produire la quatrième, qui ne pourra être vue qu’en 2023.

