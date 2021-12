Une star de cinéma pour adultes à la retraite fait l’éloge des commentaires « courageux » de Billie Eilish sur la dépendance au porno chez les adolescentes

« Je pense que cela a vraiment détruit mon cerveau et je me sens incroyablement dévasté d’avoir été exposé à autant de porno. »

Maintenant, elle est louée par Randy Spears, une star et réalisateur XXX à la retraite avec des décennies d’expérience dans l’industrie, qui dit qu’il est « méprisable » que les enfants soient exposés à la pornographie et a félicité Eilish pour avoir eu le « cran » de s’exprimer.

« C’est des trucs assez méprisables, et si votre cerveau grandit encore et que vous avez très peu d’expérience de la vie en tant qu’adulte et que vous essayez de digérer ce genre de choses et de leur donner un sens … je peux voir exactement comment elle peut se sentir de cette façon.