Une star de cinéma lance une attaque cinglante contre des parents de même sexe

Nishigandha Wad a fait les commentaires anti-LGBT + dans une interview avec son collègue acteur Sulekha Talwalkar. (YouTube / Sulekha Talwalkar)

La star de cinéma indienne Nishigandha Wad a affirmé qu’elle n’était «pas homophobe» après avoir encouragé la thérapie de conversion et déclaré que les parents de même sexe mettaient en danger les «droits humains» de leurs enfants.

Wad est un acteur de cinéma marathi populaire qui a joué dans plus de 160 films et séries télévisées et a écrit neuf livres.

Cependant, elle a reçu des réactions négatives en ligne après avoir promu l’idée de la thérapie de conversion dans une interview avec son collègue acteur Sulekha Talwalkar.

Elle a déclaré: «J’ai un point de vue différent sur le mariage homosexuel. La génération d’aujourd’hui pense que l’on n’est pas normal si l’on ne se sent pas de la même manière – tout le monde a le choix. Mais il y a aussi un choix de traitement.

Ses commentaires anti-LGBT + ne se sont pas arrêtés, car elle a affirmé que les parents de même sexe mettaient en danger les «droits humains» de leurs enfants.

Elle a poursuivi: «J’ai le sentiment que beaucoup de gens parlent de leurs droits humains et je ne comprends pas beaucoup de choses, mais ce que je pourrais comprendre, c’est que si ces couples adoptent un enfant, qu’en est-il des droits humains de cet enfant?»

L’homme d’affaires Sameer Samudra, qui vit avec son mari Amit, a déclaré Temps de l’Inde: «Les couples et familles LGBT + dont elle a parlé dans l’interview, c’est moi et ma famille… Les commentaires venant de personnes comme Nishigandha Wad sont extrêmement préjudiciables et cela montre que nous avons un long chemin à parcourir pour être accepté.»

Il a ajouté: «En tant qu’individus LGBT +, nous voyons et vivons l’homophobie tout le temps. Cela a un impact sur notre estime de soi, notre confiance en nous, notre santé mentale, nos carrières, notre place dans la société et notre bien-être en général.

«Malgré ces défis, les personnes LGBT + brillent et réussissent dans tous les domaines – ce dont je suis très fier.

«Elle devrait mieux nous connaître, se renseigner sur ce sujet, voir la vie du point de vue d’une autre personne et finalement essayer d’être un bon être humain.»

Mais Wad a maintenant affirmé que malgré ses commentaires, elle n’était «pas homophobe».

Elle a déclaré à la publication: «Je n’ai rien dit contre qui que ce soit. J’ai humblement dit qu’on n’est pas polarisé et qu’il y a un spectre entre les deux.

«Cependant, je ne parlais que des droits humains des enfants… J’ai parlé en marathi et les gens n’ont pas compris ce que je voulais dire sous la bonne lumière.

«J’ai également dit que ma fille n’aime pas mon point de vue à ce sujet, cependant, je ne suis pas un homophobe, mes propos sont mal interprétés. Je travaille pour les personnes LGBT +. »