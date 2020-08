Une star charmée accuse Alyssa Milano d’intimidation “ toxique ”

Rose McGowan a accusé Alyssa Milano d’intimidation «toxique» sur le tournage de Charmé, lors d’une discussion animée sur Twitter.

L’ancien Charmé des co-stars se sont affrontées sur Twitter après que McGowan ait critiqué la Convention nationale démocrate pour avoir fait parler Bill Clinton, affirmant qu’il s’agissait de «la machine à complicité au travail».

McGowan a ensuite tweeté le 21 août: «Qu’ont fait les démocrates pour résoudre TOUT? Aider les pauvres? Non. Aider les Noirs et les Marrons? Non. Arrêtez la brutalité policière? Non. Aider les mères célibataires? Non. Aider les enfants? Non.

«Vous n’avez rien accompli. RIEN. Pourquoi les gens ont-ils voté Trump? À cause de vous, les mères.

Qu’ont fait les démocrates pour résoudre QUELQUE CHOSE? Aider les pauvres? Non. Aider les noirs et les bruns? Non. Arrêtez la brutalité policière? Non. Aider les mères célibataires? Non. Aider les enfants? Non, vous n’avez rien accompli. RIEN. Pourquoi les gens ont-ils voté Trump? A cause de vous enculés. – Rose McGowan (@rosemcgowan) 21 août 2020

McGowan a précédemment déclaré qu’elle était «une républicaine enregistrée» même si elle «déteste Trump».

Milano a ensuite critiqué McGowan sur Twitter, avec un fil de réalisations du parti démocrate qui se terminait par le message: «Rose et quiconque bêlant les mêmes absurdités ‘dEmOcRaTs DoNt HeLp PeOpLe’, vos mensonges vont blesser des gens moins privilégiés que vous .

«C’est le genre de chose qu’une fraude ACTUELLE ferait. Des milliers de personnes meurent chaque jour, mais vous continuez avec votre attention hyperbolique à la recherche de tweets. “

Rose et tous ceux qui bêlent les mêmes absurdités de «LES DÉMOCRATS NE SONT PAS LES PEUPLES», vos mensonges vont blesser des gens moins privilégiés que vous. C’est le genre de chose qu’une fraude ACTUELLE ferait. Des milliers de personnes meurent chaque jour, mais vous continuez avec votre attention hyperbolique à la recherche de tweets. – Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 21 août 2020

Cependant, l’affrontement s’est rapidement intensifié au-delà de la politique, alors que McGowan a applaudi à Milan pour l’accuser d’intimidation sur le tournage de Charmé.

Elle a écrit: «Vous avez volé #MeToo (un outil de communication brillant, pas un mouvement) à Tarana.

«Vous avez coopté mon mouvement, le Cultural Reset, pour la gloire, jaloux de moi pour avoir sorti mon violeur. Vous avez gagné 250k par semaine sur Charmé.

«Vous avez jeté une crise devant l’équipage en criant: ‘Ils ne me paient pas assez pour faire cette merde!’

«Comportement épouvantable au quotidien. J’ai pleuré à chaque fois que nous nous sommes renouvelés parce que vous avez rendu cet ensemble AF toxique.

«Maintenant, lâchez-moi, f ** king fraud.

2) Vous avez lancé une crise devant l’équipage en criant: «Ils ne me paient pas assez pour faire cette merde! Comportement épouvantable au quotidien. J’ai pleuré à chaque fois que nous nous sommes renouvelés parce que vous avez rendu cet ensemble AF toxique. Maintenant, lâchez-moi, putain de fraude. – Rose McGowan (@rosemcgowan) 22 août 2020

Lorsqu’un utilisateur de Twitter a publié une capture d’écran pour montrer qu’il avait été bloqué par Milano, McGowan l’a retweeté et a simplement écrit: «#MeToo».

Demandant à commenter le crachat sur Twitter, Milano a déclaré Gens via son représentant: «Les gens blessés font du mal aux gens. Tout autre commentaire ne correspond pas à mon plan de bien-être. »